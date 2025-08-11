Через негоду перебої зі світлом у шести областях
Київ • УНН
Станом на 07:00 через пориви вітру та дощ знеструмлено 116 населених пунктів у 6 областях. Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.
Знеструмлення внаслідок погіршення погодних умов зафіксовано у шести областях України, найбільше - у Тернопільській, пише УНН з посиланням на дані ДСНС.
Станом на 07:00 за інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), знеструмлено 116 населених пунктів в 6 областях (Тернопільська - 55, Івано-Франківська - 24, Хмельницька – 16, Київська - 8, Волинська - 8 та Чернівецька - 5
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
