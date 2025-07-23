Цього року літо в Україні має пройти без відключень - експерт

В Україні це літо має пройти без відключень світла. Це стало можливим завдяки врахуванню минулорічного досвіду, завдяки якому захист енергетичних об'єктів працює набагато краще. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, пише УНН.

Це літо ми маємо пройти цілком керовано. Цьому допомагає кілька складових – було враховано досвід минулорічний, коли результати дуже масованих атак наклалися на ремонти атомних електроблоків і були проблеми фізичні з доступом до електроенергії. Цього року захист об'єктів енергетики працює значно краще, і графік був складений таким чином, щоб максимально пом'якшити ефект, який він на систему, власне, видає - пояснив Харченко.

Він додав, що наразі відновлено велику кількість енергетичних об'єктів. Також було встановлено дуже велику кількість невеликих сонячних потужностей.

Відновлено доволі велику кількість об'єктів. Значна частина генерації, яка була пошкоджена, зараз вже працює. І ще одна сторона, яка має вагу саме влітку, встановлено дуже велику кількість невеликих сонячних потужностей - зазначив Харченко.

Доповнення

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Україні знадобиться 5-7 років після війни для повного відновлення енергомережі. Наразі ситуація залишається складною, особливо у прифронтових регіонах.