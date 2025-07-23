Україні знадобиться 5-7 років, щоб привести енергомережу до належного стану - Центр дослідження енергетики
Київ • УНН
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Україні знадобиться 5-7 років після війни для повного відновлення енергомережі. Наразі ситуація залишається складною, особливо у прифронтових регіонах.
Знадобиться 5-7 років, щоб привести енергомережу в Україні до такого стану, щоб лише серйозні природні явища могли спричинити відключення. Зараз ситуація лишається досить складною, особливо у прифронтових регіонах, повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, пише УНН.
З тим станом мережі, який ми зараз маємо, років 5-7 після війни нам знадобиться для того, щоб привести все до такого ладу, коли тільки якісь потужні природні події можуть привести до відключення електроенергії
Він додав, що енергетична система України знаходиться у важкому стані, не кажучи вже про ситуацію у прифронтових регіонах.
Переривання в постачанні зараз досить ймовірні. Сама по собі розподільча енергетична мережа досить крихка. Багато що не в дуже хорошому стані, багато що відновлено на "живу", і це якщо не заглиблюватися в аналіз прифронтових регіонів, де ситуація взагалі дуже сумна на жаль
Доповнення
Споживання електроенергії в Україні знижується через помірну температуру та ефективність сонячних електростанцій. 35 населених пунктів у чотирьох областях знеструмлені через негоду, тривають відновлювальні роботи.