Україні знадобиться 5-7 років, щоб привести енергомережу до належного стану - Центр дослідження енергетики

Знадобиться 5-7 років, щоб привести енергомережу в Україні до такого стану, щоб лише серйозні природні явища могли спричинити відключення. Зараз ситуація лишається досить складною, особливо у прифронтових регіонах, повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, пише УНН.

З тим станом мережі, який ми зараз маємо, років 5-7 після війни нам знадобиться для того, щоб привести все до такого ладу, коли тільки якісь потужні природні події можуть привести до відключення електроенергії

Він додав, що енергетична система України знаходиться у важкому стані, не кажучи вже про ситуацію у прифронтових регіонах.

Переривання в постачанні зараз досить ймовірні. Сама по собі розподільча енергетична мережа досить крихка. Багато що не в дуже хорошому стані, багато що відновлено на "живу", і це якщо не заглиблюватися в аналіз прифронтових регіонів, де ситуація взагалі дуже сумна на жаль