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Украине понадобится 5-7 лет, чтобы привести энергосеть в надлежащее состояние - Центр исследования энергетики

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Украине понадобится 5-7 лет после войны для полного восстановления энергосети. Сейчас ситуация остается сложной, особенно в прифронтовых регионах.

Украине понадобится 5-7 лет, чтобы привести энергосеть в надлежащее состояние - Центр исследования энергетики

Потребуется 5-7 лет, чтобы привести энергосеть в Украине в такое состояние, чтобы только серьезные природные явления могли вызвать отключения. Сейчас ситуация остается достаточно сложной, особенно в прифронтовых регионах, сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время брифинга, пишет УНН.

С тем состоянием сети, которое мы сейчас имеем, лет 5-7 после войны нам понадобится для того, чтобы привести все в такой порядок, когда только какие-то мощные природные события могут привести к отключению электроэнергии

- рассказал Харченко.

Он добавил, что энергетическая система Украины находится в тяжелом состоянии, не говоря уже о ситуации в прифронтовых регионах.

Перебои в поставках сейчас достаточно вероятны. Сама по себе распределительная энергетическая сеть достаточно хрупкая. Многое не в очень хорошем состоянии, многое восстановлено на "живую", и это если не углубляться в анализ прифронтовых регионов, где ситуация вообще очень печальная к сожалению

- пояснил Александр Харченко.

Дополнение

Потребление электроэнергии в Украине снижается из-за умеренной температуры и эффективности солнечных электростанций. 35 населенных пунктов в четырех областях обесточены из-за непогоды, продолжаются восстановительные работы.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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