Через негоду без світла жителі у 4 областях, споживання падає - Укренерго

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Негода повністю або частково знеструмила 35 населених пунктів у чотирьох областях. Слід користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00. Про це повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 21 липня, станом на 9:30, воно було на 5,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причина - встановлення помірної температури повітря у більшості регіонів (крім південних). А також - ясна погода на значній території України, що зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", - ідеться у повідомленні.

Вчора, 20 липня, добовий максимум споживання був увечері - на 4,1% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Причина таких змін - значно прохолодніша погода, ніж тижнем раніше.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - вказали у НЕК.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Негода

Через несприятливі погодні умови (гроза, сильний вітер) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 35 населених пунктів у чотирьох областях. Бригади обленерго вже виконують аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. Заживлення усіх знеструмлених абонентів планується до кінця доби.