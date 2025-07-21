Через негоду без світла жителі у 4 областях, споживання падає - Укренерго

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
Ексклюзив
09:08 • 1736 перегляди
Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
Ексклюзив
07:58 • 9940 перегляди
Експерт про затримання в НАБУ: контррозвідка провела важливу роботу
05:40 • 27689 перегляди
СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в НАБУ: що відомо
03:31 • 75099 перегляди
Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф
Ексклюзив
20 липня, 09:39 • 76876 перегляди
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 07:27 • 152999 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
19 липня, 21:47 • 148965 перегляди
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
19 липня, 17:24 • 102566 перегляди
Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
19 липня, 14:56 • 65042 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 166551 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.3м/с
60%
743мм
Популярнi новини
На Харківщині чоловік увірвався до ТЦК і відлупцював поліцейського20 липня, 23:29 • 36010 перегляди
Атака на Харків: 11 прильотів, пошкоджено житловий комплекс та інфраструктуру, спалахнули пожежі20 липня, 23:44 • 35287 перегляди
Київ під масованою атакою: 50 ворожих БпЛА намагаються оточити столицю, лунають вибухи21 липня, 00:30 • 44613 перегляди
Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі21 липня, 01:18 • 47878 перегляди
Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи06:20 • 29405 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 313845 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 234757 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 299428 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 316487 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 493663 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 70166 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 166550 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 186721 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 186569 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 189220 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Financial Times
Fox News
Saab JAS 39 Gripen

Через негоду без світла жителі у 4 областях, споживання падає - Укренерго

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Споживання електроенергії в Україні знижується через помірну температуру та ефективність сонячних електростанцій. 35 населених пунктів у чотирьох областях знеструмлені через негоду, тривають відновлювальні роботи.

Через негоду без світла жителі у 4 областях, споживання падає - Укренерго

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Негода повністю або частково знеструмила 35 населених пунктів у чотирьох областях. Слід користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00. Про це повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 21 липня, станом на 9:30, воно було на 5,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причина - встановлення помірної температури повітря у більшості регіонів (крім південних). А також - ясна погода на значній території України, що зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", - ідеться у повідомленні.

Вчора, 20 липня, добовий максимум споживання був увечері - на 4,1% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Причина таких змін - значно прохолодніша погода, ніж тижнем раніше.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - вказали у НЕК.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Негода

Через несприятливі погодні умови (гроза, сильний вітер) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 35 населених пунктів у чотирьох областях. Бригади обленерго вже виконують аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. Заживлення усіх знеструмлених абонентів планується до кінця доби.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаПогода та довкілля
Укренерго
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9