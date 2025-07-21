Из-за непогоды без света жители в 4 областях, потребление падает - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине снижается из-за умеренной температуры и эффективности солнечных электростанций. 35 населенных пунктов в четырех областях обесточены из-за непогоды, продолжаются восстановительные работы.
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Непогода полностью или частично обесточила 35 населенных пунктов в четырех областях. Следует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00. Об этом сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Потребление
"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 21 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 5,4% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Причина - установление умеренной температуры воздуха в большинстве регионов (кроме южных). А также - ясная погода на значительной территории Украины, что обуславливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети", - говорится в сообщении.
Вчера, 20 июля, суточный максимум потребления был вечером - на 4,1% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья. Причина таких изменений - значительно более прохладная погода, чем неделей ранее.
"Учитывая погодные условия, активное энергопотребление сегодня стоит перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 16:00", - указали в НЭК.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Непогода
Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, сильный ветер) - на утро полностью или частично были обесточены 35 населенных пунктов в четырех областях. Бригады облэнерго уже выполняют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях. Запитка всех обесточенных абонентов планируется до конца суток.