Из-за непогоды без света жители в 4 областях, потребление падает - Укрэнерго

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу
Эксклюзив
07:58 • 6708 просмотра
Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу
05:40 • 26189 просмотра
СБУ и Офис Генпрокурора проводят обыски в НАБУ: что известно
03:31 • 73834 просмотра
Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ
Эксклюзив
20 июля, 09:39 • 75778 просмотра
Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным
Эксклюзив
20 июля, 07:27 • 152366 просмотра
Одна из самых напряженных недель года: астропрогноз на 21–27 июля
19 июля, 21:47 • 148591 просмотра
Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)
19 июля, 17:24 • 102442 просмотра
Зеленский заявил, что команда сейчас работает еще над одним обменом
19 июля, 14:56 • 64998 просмотра
Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве
18 июля, 18:06 • 166034 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 312896 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.1м/с
62%
743мм
Популярные новости
На Харьковщине мужчина ворвался в ТЦК и избил полицейского20 июля, 23:29 • 35008 просмотра
Атака на Харьков: 11 прилетов, поврежден жилой комплекс и инфраструктура, вспыхнули пожары20 июля, 23:44 • 34258 просмотра
Киев под массированной атакой: 50 вражеских БПЛА пытаются окружить столицу, раздаются взрывы21 июля, 00:30 • 43516 просмотра
Атака на Киев: пожары и разрушения в четырех районах, есть пострадавшие21 июля, 01:18 • 46742 просмотра
Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи06:20 • 28306 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 312898 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 233779 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 298482 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 315593 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 492797 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 69670 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 166036 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 186296 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 186168 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 188841 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
Financial Times
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen

Из-за непогоды без света жители в 4 областях, потребление падает - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Потребление электроэнергии в Украине снижается из-за умеренной температуры и эффективности солнечных электростанций. 35 населенных пунктов в четырех областях обесточены из-за непогоды, продолжаются восстановительные работы.

Из-за непогоды без света жители в 4 областях, потребление падает - Укрэнерго

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Непогода полностью или частично обесточила 35 населенных пунктов в четырех областях. Следует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00. Об этом сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 21 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 5,4% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Причина - установление умеренной температуры воздуха в большинстве регионов (кроме южных). А также - ясная погода на значительной территории Украины, что обуславливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети", - говорится в сообщении.

Вчера, 20 июля, суточный максимум потребления был вечером - на 4,1% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья. Причина таких изменений - значительно более прохладная погода, чем неделей ранее.

"Учитывая погодные условия, активное энергопотребление сегодня стоит перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 16:00", - указали в НЭК.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Непогода

Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, сильный ветер) - на утро полностью или частично были обесточены 35 населенных пунктов в четырех областях. Бригады облэнерго уже выполняют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях. Запитка всех обесточенных абонентов планируется до конца суток.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаПогода и окружающая среда
Укрэнерго
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9