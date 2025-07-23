Этим летом в Украине не будет отключений – эксперт

В Украине это лето должно пройти без отключений света. Это стало возможным благодаря учету прошлогоднего опыта, благодаря которому защита энергетических объектов работает намного лучше. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время брифинга, пишет УНН.

Это лето мы должны пройти вполне управляемо. Этому помогает несколько составляющих – был учтен опыт прошлогодний, когда результаты очень массированных атак наложились на ремонты атомных электроблоков и были проблемы физические с доступом к электроэнергии. В этом году защита объектов энергетики работает значительно лучше, и график был составлен таким образом, чтобы максимально смягчить эффект, который он на систему, собственно, выдает - объяснил Харченко.

Он добавил, что сейчас восстановлено большое количество энергетических объектов. Также было установлено очень большое количество небольших солнечных мощностей.

Восстановлено довольно большое количество объектов. Значительная часть генерации, которая была повреждена, сейчас уже работает. И еще одна сторона, которая имеет вес именно летом, установлено очень большое количество небольших солнечных мощностей - отметил Харченко.

Дополнение

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Украине понадобится 5-7 лет после войны для полного восстановления энергосети. Сейчас ситуация остается сложной, особенно в прифронтовых регионах.