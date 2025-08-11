$41.460.00
Эксклюзив
06:00 • 3462 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
05:15 • 8456 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 25706 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 81151 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 156365 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 06:10 • 118157 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 288774 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 161837 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 350465 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 316852 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Из-за непогоды перебои со светом в шести областях

Киев • УНН

 • 920 просмотра

По состоянию на 07:00 из-за порывов ветра и дождя обесточены 116 населенных пунктов в 6 областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Из-за непогоды перебои со светом в шести областях

Обесточивание в результате ухудшения погодных условий зафиксировано в шести областях Украины, больше всего - в Тернопольской, пишет УНН со ссылкой на данные ГСЧС.

По состоянию на 07:00 по информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь), обесточено 116 населенных пунктов в 6 областях (Тернопольская - 55, Ивано-Франковская - 24, Хмельницкая - 16, Киевская - 8, Волынская - 8 и Черновицкая - 5

- сообщили в ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Юлия Шрамко

