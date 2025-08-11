Из-за непогоды перебои со светом в шести областях
Киев • УНН
По состоянию на 07:00 из-за порывов ветра и дождя обесточены 116 населенных пунктов в 6 областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
Обесточивание в результате ухудшения погодных условий зафиксировано в шести областях Украины, больше всего - в Тернопольской, пишет УНН со ссылкой на данные ГСЧС.
По состоянию на 07:00 по информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь), обесточено 116 населенных пунктов в 6 областях (Тернопольская - 55, Ивано-Франковская - 24, Хмельницкая - 16, Киевская - 8, Волынская - 8 и Черновицкая - 5
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
