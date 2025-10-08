Через атаки рф є зміни, затримки та скасування поїздів: що треба знати мандрівникам
Київ • УНН
Внаслідок ворожих атак ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку, що призвело до зміни маршрутів, затримок та скасування рейсів. Зокрема, потяги №46 Ужгород — Харків та №113 Харків — Львів курсуватимуть зміненим маршрутом.
Через атаки російських військ є ускладнення руху поїздів, є зміни маршрутів, затримки та скасування рейсів, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у середу, пише УНН.
Внаслідок ворожих атак ускладненою рух поїздів Ніжинського напрямку
У звʼязку з цим, як повідомляється, зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:
- №46 Ужгород — Харків;
- №113 Харків — Львів;
- №786 Київ — Терещенська;
- №116 Київ — Суми;
- 779 Суми — Київ;
- 787 Терещенська — Київ.
Потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород - Харків затримуються на 2 години
Сьогодні також тимчасово не курсуватимуть поїзди:
- №6901 Носівка — Київ (Північна);
- №6903 Ніжин — Київ-Волинський;
- №6907 Ніжин — Київ (Північна);
- №6909 Ніжин — Київ (Північна);
- №6674 Немішаєве — Святошин.
За зміненим маршрутом, за повідомленням, прямуватимуть регіональні рейси:
- №895 Конотоп — Фастів;
- №892/891 Фастів — Славутич.
