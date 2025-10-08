Через атаки рф є зміни, затримки та скасування поїздів: що треба знати мандрівникам

$41.340.11
48.270.11
ukenru
7 жовтня, 15:10 • 33214 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 42348 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 32137 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 35386 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 33370 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 58496 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 47640 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 74327 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 61563 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 58004 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
91%
752мм
Популярнi новини
російський агент отримав 15 років за спробу встановлення GPS-трекера на авто ЗСУ7 жовтня, 20:30 • 10651 перегляди
"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів7 жовтня, 22:19 • 10483 перегляди
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto01:02 • 12475 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 02:06 • 10168 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN02:56 • 11438 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 33214 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 29483 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 58496 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 68827 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 77187 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Білл Клінтон
Гілларі Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Полтава
Харків
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 28752 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 32911 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 85014 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 80123 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 154825 перегляди
Актуальне
The New York Times
Leopard 2
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
The Guardian

Через атаки рф є зміни, затримки та скасування поїздів: що треба знати мандрівникам

Київ • УНН

 • 664 перегляди

Внаслідок ворожих атак ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку, що призвело до зміни маршрутів, затримок та скасування рейсів. Зокрема, потяги №46 Ужгород — Харків та №113 Харків — Львів курсуватимуть зміненим маршрутом.

Через атаки рф є зміни, затримки та скасування поїздів: що треба знати мандрівникам

Через атаки російських військ є ускладнення руху поїздів, є зміни маршрутів, затримки та скасування рейсів, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у середу, пише УНН.

Внаслідок ворожих атак ускладненою рух поїздів Ніжинського напрямку

- повідомили в УЗ.

У звʼязку з цим, як повідомляється, зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:

  • №46 Ужгород — Харків;
    • №113 Харків — Львів;
      • №786 Київ — Терещенська;
        • №116 Київ — Суми;
          • 779 Суми — Київ;
            • 787 Терещенська — Київ.

              Потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород - Харків затримуються на 2 години

              - вказали в Укрзалізниці.

              Сьогодні також тимчасово не курсуватимуть поїзди:

              • №6901 Носівка — Київ (Північна);
                • №6903 Ніжин — Київ-Волинський;
                  • №6907 Ніжин — Київ (Північна);
                    • №6909 Ніжин — Київ (Північна);
                      • №6674 Немішаєве — Святошин.

                        За зміненим маршрутом, за повідомленням, прямуватимуть регіональні рейси:

                        • №895 Конотоп — Фастів;
                          • №892/891 Фастів — Славутич.

                            Ситуація на Чернігівщині: ворог продовжує атакувати інфраструктуру, в області діють графіки відключень07.10.25, 20:12 • 4884 перегляди

                            Юлія Шрамко

                            Суспільство
                            Конотоп
                            Фастів
                            Українська залізниця
                            Ужгород
                            Львів
                            Суми
                            Київ
                            Харків