Через атаки рф є зміни, затримки та скасування поїздів: що треба знати мандрівникам

Через атаки російських військ є ускладнення руху поїздів, є зміни маршрутів, затримки та скасування рейсів, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у середу, пише УНН.

Внаслідок ворожих атак ускладненою рух поїздів Ніжинського напрямку - повідомили в УЗ.

У звʼязку з цим, як повідомляється, зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:

№46 Ужгород — Харків;

№113 Харків — Львів;

№786 Київ — Терещенська;

№116 Київ — Суми;

779 Суми — Київ;

787 Терещенська — Київ.

Потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород - Харків затримуються на 2 години - вказали в Укрзалізниці.

Сьогодні також тимчасово не курсуватимуть поїзди:

№6901 Носівка — Київ (Північна);

№6903 Ніжин — Київ-Волинський;

№6907 Ніжин — Київ (Північна);

№6909 Ніжин — Київ (Північна);

№6674 Немішаєве — Святошин.

За зміненим маршрутом, за повідомленням, прямуватимуть регіональні рейси:

№895 Конотоп — Фастів;

№892/891 Фастів — Славутич.

