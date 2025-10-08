Из-за атак рф есть изменения, задержки и отмены поездов: что нужно знать путешественникам

Из-за атак российских войск есть осложнения движения поездов, есть изменения маршрутов, задержки и отмена рейсов, сообщили в АО "Укрзализныця" в среду, пишет УНН.

В результате вражеских атак усложнено движение поездов Нежинского направления - сообщили в УЗ.

В связи с этим, как сообщается, по измененному маршруту будут курсировать следующие поезда:

№46 Ужгород — Харьков;

№113 Харьков — Львов;

№786 Киев — Терещенская;

№116 Киев — Сумы;

779 Сумы — Киев;

787 Терещенская — Киев.

Поезда 143/144 Сумы-Львов и 45/46 Ужгород - Харьков задерживаются на 2 часа - указали в Укрзализныце.

Сегодня также временно не будут курсировать поезда:

№6901 Носовка — Киев (Северная);

№6903 Нежин — Киев-Волынский;

№6907 Нежин — Киев (Северная);

№6909 Нежин — Киев (Северная);

№6674 Немешаево — Святошин.

По измененному маршруту, по сообщению, будут следовать региональные рейсы:

№895 Конотоп — Фастов;

№892/891 Фастов — Славутич.

