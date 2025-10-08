$41.340.11
Из-за атак рф есть изменения, задержки и отмены поездов: что нужно знать путешественникам

Киев • УНН

 • 300 просмотра

В результате вражеских атак затруднено движение поездов Нежинского направления, что привело к изменению маршрутов, задержкам и отмене рейсов. В частности, поезда №46 Ужгород — Харьков и №113 Харьков — Львов будут курсировать по измененному маршруту.

Из-за атак рф есть изменения, задержки и отмены поездов: что нужно знать путешественникам

Из-за атак российских войск есть осложнения движения поездов, есть изменения маршрутов, задержки и отмена рейсов, сообщили в АО "Укрзализныця" в среду, пишет УНН.

В результате вражеских атак усложнено движение поездов Нежинского направления

- сообщили в УЗ.

В связи с этим, как сообщается, по измененному маршруту будут курсировать следующие поезда:

  • №46 Ужгород — Харьков;
    • №113 Харьков — Львов;
      • №786 Киев — Терещенская;
        • №116 Киев — Сумы;
          • 779 Сумы — Киев;
            • 787 Терещенская — Киев.

              Поезда 143/144 Сумы-Львов и 45/46 Ужгород - Харьков задерживаются на 2 часа

              - указали в Укрзализныце.

              Сегодня также временно не будут курсировать поезда:

              • №6901 Носовка — Киев (Северная);
                • №6903 Нежин — Киев-Волынский;
                  • №6907 Нежин — Киев (Северная);
                    • №6909 Нежин — Киев (Северная);
                      • №6674 Немешаево — Святошин.

                        По измененному маршруту, по сообщению, будут следовать региональные рейсы:

                        • №895 Конотоп — Фастов;
                          • №892/891 Фастов — Славутич.

                            Ситуация в Черниговской области: враг продолжает атаковать инфраструктуру, в области действуют графики отключений07.10.25, 20:12 • 4846 просмотров

                            Юлия Шрамко

                            Общество
                            Конотоп
                            Fastiv
                            Украинская железная дорога
                            Ужгород
                            Львов
                            Сумы
                            Киев
                            Харьков