Из-за атак рф есть изменения, задержки и отмены поездов: что нужно знать путешественникам
Киев • УНН
В результате вражеских атак затруднено движение поездов Нежинского направления, что привело к изменению маршрутов, задержкам и отмене рейсов. В частности, поезда №46 Ужгород — Харьков и №113 Харьков — Львов будут курсировать по измененному маршруту.
Из-за атак российских войск есть осложнения движения поездов, есть изменения маршрутов, задержки и отмена рейсов, сообщили в АО "Укрзализныця" в среду, пишет УНН.
В результате вражеских атак усложнено движение поездов Нежинского направления
В связи с этим, как сообщается, по измененному маршруту будут курсировать следующие поезда:
- №46 Ужгород — Харьков;
- №113 Харьков — Львов;
- №786 Киев — Терещенская;
- №116 Киев — Сумы;
- 779 Сумы — Киев;
- 787 Терещенская — Киев.
Поезда 143/144 Сумы-Львов и 45/46 Ужгород - Харьков задерживаются на 2 часа
Сегодня также временно не будут курсировать поезда:
- №6901 Носовка — Киев (Северная);
- №6903 Нежин — Киев-Волынский;
- №6907 Нежин — Киев (Северная);
- №6909 Нежин — Киев (Северная);
- №6674 Немешаево — Святошин.
По измененному маршруту, по сообщению, будут следовать региональные рейсы:
- №895 Конотоп — Фастов;
- №892/891 Фастов — Славутич.
