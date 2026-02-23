Частина жителів чотирьох областей залишилися без світла після ворожих атак, є аварійні відключення
Київ • УНН
В Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях частина споживачів залишилася без електропостачання. У більшості регіонів діють погодинні та аварійні відключення.
Ворожі атаки залишили без електропостачання частину жителів у чотирьох областях, в окремих регіонах - аварійні відключення, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.
Ворожі атаки
Внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях залишається без електропостачання
За даними Укренерго, триває відновлення розподільчих мереж після попередніх масованих атак на енергооб’єкти, зокрема – на Одещині.
Як зазначили у міністерстві, "на Харківщині під час ворожої атаки поранення отримав працівник енергетичної галузі". Йому, як вказано, надається вся необхідна медична допомога.
Графіки і аварійні відключення
"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення", - ідеться у повідомленні.
