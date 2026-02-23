Частина жителів чотирьох областей залишилися без світла після ворожих атак, є аварійні відключення

$43.270.01
50.920.00
ukenru
07:26 • 12937 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 21501 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 29156 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 50093 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 45835 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 48070 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 44968 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 50387 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 55702 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 44144 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
96%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Колумбія не зможе імпортувати венесуельський газ через відсутність американської ліцензії та технічні проблеми23 лютого, 00:00 • 6284 перегляди
Політичний трилер "Одна битва за іншою" став головним тріумфатором кінопремії BAFTA у Лондоні23 лютого, 00:44 • 13676 перегляди
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - ГенштабPhoto04:51 • 16767 перегляди
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами07:45 • 14252 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 7460 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 101206 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 111041 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 117422 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 128600 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 166650 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Женева
Реклама
УНН Lite
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 7608 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 49535 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 50782 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 50360 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 40957 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
MIM-104 Patriot

Частина жителів чотирьох областей залишилися без світла після ворожих атак, є аварійні відключення

Київ • УНН

 • 244 перегляди

В Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях частина споживачів залишилася без електропостачання. У більшості регіонів діють погодинні та аварійні відключення.

Частина жителів чотирьох областей залишилися без світла після ворожих атак, є аварійні відключення

Ворожі атаки залишили без електропостачання частину жителів у чотирьох областях, в окремих регіонах - аварійні відключення, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

Ворожі атаки

Внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Одеській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях залишається без електропостачання

- повідомили у Міненерго.

За даними Укренерго, триває відновлення розподільчих мереж після попередніх масованих атак на енергооб’єкти, зокрема – на Одещині.

Як зазначили у міністерстві, "на Харківщині під час ворожої атаки поранення отримав працівник енергетичної галузі". Йому, як вказано, надається вся необхідна медична допомога.

Графіки і аварійні відключення

"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення", - ідеться у повідомленні.

Партнери нададуть Україні понад 600 млн євро на енергетику - Шмигаль20.02.26, 15:46 • 3963 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Одеська область
Запорізька область
Укренерго