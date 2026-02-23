$43.270.01
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 19328 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 27535 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 48383 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 44541 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 47386 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 44444 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 50215 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 55557 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 44025 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
Часть жителей четырех областей остались без света после вражеских атак, есть аварийные отключения

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях часть потребителей осталась без электроснабжения. В большинстве регионов действуют почасовые и аварийные отключения.

Часть жителей четырех областей остались без света после вражеских атак, есть аварийные отключения

Вражеские атаки оставили без электроснабжения часть жителей в четырех областях, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Вражеские атаки

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях остается без электроснабжения

- сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, продолжается восстановление распределительных сетей после предыдущих массированных атак на энергообъекты, в частности – в Одесской области.

Как отметили в министерстве, "на Харьковщине во время вражеской атаки ранения получил работник энергетической отрасли". Ему, как указано, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Графики и аварийные отключения

"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Запорожская область
Укрэнерго