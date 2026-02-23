Часть жителей четырех областей остались без света после вражеских атак, есть аварийные отключения
Киев • УНН
В Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях часть потребителей осталась без электроснабжения. В большинстве регионов действуют почасовые и аварийные отключения.
Вражеские атаки оставили без электроснабжения часть жителей в четырех областях, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.
Вражеские атаки
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях остается без электроснабжения
По данным Укрэнерго, продолжается восстановление распределительных сетей после предыдущих массированных атак на энергообъекты, в частности – в Одесской области.
Как отметили в министерстве, "на Харьковщине во время вражеской атаки ранения получил работник энергетической отрасли". Ему, как указано, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Графики и аварийные отключения
"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.