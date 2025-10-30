BYD зазнає найбільшого падіння квартального прибутку за майже 5 років

Компанія BYD Co. зафіксувала падіння квартального прибутку на 33% порівняно з минулим роком. Зниження прибутків пов'язано з посиленням внутрішньої конкуренції в галузі на китайському ринку. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Китайська компанія BYD повідомила про падіння квартального прибутку.

Чистий прибуток за три місяці, що закінчилися 30 вересня, впав на 33% порівняно з попереднім роком і склав 7,82 млрд юанів (1,1 млрд доларів), повідомила компанія в четвер. BYD заявила, що загальний дохід знизився приблизно на 3% до 194,98 млрд юанів, не досягнувши прогнозованих 216 млрд юанів

Загалом ідеться про найбільше падіння квартального прибутку з 2020 року.

Проблеми BYD пов'язані з жорсткою конкуренцією на внутрішньому ринку з боку таких компаній, як Geely.

Складнощі із виручкою для BYD вперше стали очевидними, коли компанія повідомила про шокуюче падіння прибутку на 30% у другому кварталі цього року. З початку осені китайський автовиробник продовжував фіксувати зниження у своїх фінансових показниках. На внутрішньому ринку частка BYD впала до 14 %, за даними вересня.

Валова маржа автовиробника, хоча й зростала з у другому кварталі цього року, втім у наступному періоді скоротилася - з 21,9% до 17,6%.

Загалом, у третьому кварталі, автовиробник із Шеньчженя поставив 1,15 мільйона автомобілів на нових джерелах енергії, включаючи повністю електричні моделі та гібриди з підзарядкою. Це на 1,8% менше, ніж роком раніше.

Інший результат у конкурентів. Geely Automobile Holdings та Chongqing Changan Automobile Co. повідомили про збільшення продажів на 96% та 84% відповідно.

Уповільнення продажів BYD аналітики пояснюють головним чином зусиллями автовиробника у плані скорочення запасів перед випуском моделей 2026 року.

Згідно з попередньою запискою, опублікованою Citigroup Inc., абсолютні та відносні показники запасів автовиробника у вересні знизилися порівняно з попереднім місяцем.

BYD, що "звільнився" від запасів, може знову бути популярним на ринку .. завдяки перевагам у вартості порівняно з конкурентами