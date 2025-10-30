BYD зазнає найбільшого падіння квартального прибутку за майже 5 років
Китайська компанія BYD Co. зафіксувала падіння квартального прибутку на 33% порівняно з минулим роком, що є найбільшим падінням з 2020 року. Чистий прибуток склав 7,82 млрд юанів, а загальний дохід знизився на 3% до 194,98 млрд юанів.
Компанія BYD Co. зафіксувала падіння квартального прибутку на 33% порівняно з минулим роком. Зниження прибутків пов'язано з посиленням внутрішньої конкуренції в галузі на китайському ринку. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.
Деталі
Китайська компанія BYD повідомила про падіння квартального прибутку.
Чистий прибуток за три місяці, що закінчилися 30 вересня, впав на 33% порівняно з попереднім роком і склав 7,82 млрд юанів (1,1 млрд доларів), повідомила компанія в четвер. BYD заявила, що загальний дохід знизився приблизно на 3% до 194,98 млрд юанів, не досягнувши прогнозованих 216 млрд юанів
Загалом ідеться про найбільше падіння квартального прибутку з 2020 року.
Проблеми BYD пов'язані з жорсткою конкуренцією на внутрішньому ринку з боку таких компаній, як Geely.
Складнощі із виручкою для BYD вперше стали очевидними, коли компанія повідомила про шокуюче падіння прибутку на 30% у другому кварталі цього року. З початку осені китайський автовиробник продовжував фіксувати зниження у своїх фінансових показниках. На внутрішньому ринку частка BYD впала до 14 %, за даними вересня.
Валова маржа автовиробника, хоча й зростала з у другому кварталі цього року, втім у наступному періоді скоротилася - з 21,9% до 17,6%.
Загалом, у третьому кварталі, автовиробник із Шеньчженя поставив 1,15 мільйона автомобілів на нових джерелах енергії, включаючи повністю електричні моделі та гібриди з підзарядкою. Це на 1,8% менше, ніж роком раніше.
Інший результат у конкурентів. Geely Automobile Holdings та Chongqing Changan Automobile Co. повідомили про збільшення продажів на 96% та 84% відповідно.
Уповільнення продажів BYD аналітики пояснюють головним чином зусиллями автовиробника у плані скорочення запасів перед випуском моделей 2026 року.
Згідно з попередньою запискою, опублікованою Citigroup Inc., абсолютні та відносні показники запасів автовиробника у вересні знизилися порівняно з попереднім місяцем.
BYD, що "звільнився" від запасів, може знову бути популярним на ринку .. завдяки перевагам у вартості порівняно з конкурентами
Експортний склад компанії значно покращиться у першому кварталі 2026 року, обіцяють аналітики.
Нагадаємо
Китайські автовиробники BYD і Chery збільшили продажі на 40% у 2024 році, тоді як Tesla тоді вперше зіткнулася з річним спадом.
