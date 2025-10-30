BYD терпит крупнейшее падение квартальной прибыли за почти 5 лет
Китайская компания BYD Co. зафиксировала падение квартальной прибыли на 33% по сравнению с прошлым годом, что является крупнейшим падением с 2020 года. Чистая прибыль составила 7,82 млрд юаней, а общий доход снизился на 3% до 194,98 млрд юаней.
Компания BYD Co. зафиксировала падение квартальной прибыли на 33% по сравнению с прошлым годом. Снижение прибыли связано с усилением внутренней конкуренции в отрасли на китайском рынке. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Китайская компания BYD сообщила о падении квартальной прибыли.
Чистая прибыль за три месяца, закончившихся 30 сентября, упала на 33% по сравнению с предыдущим годом и составила 7,82 млрд юаней (1,1 млрд долларов), сообщила компания в четверг. BYD заявила, что общий доход снизился примерно на 3% до 194,98 млрд юаней, не достигнув прогнозируемых 216 млрд юаней
В целом речь идет о крупнейшем падении квартальной прибыли с 2020 года.
Проблемы BYD связаны с жесткой конкуренцией на внутреннем рынке со стороны таких компаний, как Geely.
Сложности с выручкой для BYD впервые стали очевидными, когда компания сообщила о шокирующем падении прибыли на 30% во втором квартале этого года. С начала осени китайский автопроизводитель продолжал фиксировать снижение в своих финансовых показателях. На внутреннем рынке доля BYD упала до 14%, по данным сентября.
Валовая маржа автопроизводителя, хотя и росла во втором квартале этого года, однако в следующем периоде сократилась - с 21,9% до 17,6%.
В целом, в третьем квартале, автопроизводитель из Шэньчжэня поставил 1,15 миллиона автомобилей на новых источниках энергии, включая полностью электрические модели и гибриды с подзарядкой. Это на 1,8% меньше, чем годом ранее.
Другой результат у конкурентов. Geely Automobile Holdings и Chongqing Changan Automobile Co. сообщили об увеличении продаж на 96% и 84% соответственно.
Замедление продаж BYD аналитики объясняют главным образом усилиями автопроизводителя по сокращению запасов перед выпуском моделей 2026 года.
Согласно предварительной записке, опубликованной Citigroup Inc., абсолютные и относительные показатели запасов автопроизводителя в сентябре снизились по сравнению с предыдущим месяцем.
BYD, "освободившийся" от запасов, может снова быть популярным на рынке .. благодаря преимуществам в стоимости по сравнению с конкурентами
Экспортный состав компании значительно улучшится в первом квартале 2026 года, обещают аналитики.
Китайские автопроизводители BYD и Chery увеличили продажи на 40% в 2024 году, тогда как Tesla тогда впервые столкнулась с годовым спадом.
