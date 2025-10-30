BYD терпит крупнейшее падение квартальной прибыли за почти 5 лет

$42.080.01
48.980.00
ukenru
13:07 • 9764 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
11:00 • 28873 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 22020 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 20670 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 25497 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 18038 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 22119 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 28204 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 45061 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 45133 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго30 октября, 06:35 • 25563 просмотра
Массированная атака БПЛА на россию 30 октября: поражена инфраструктура, в москве задержаны авиарейсыPhoto30 октября, 07:25 • 8690 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго30 октября, 08:17 • 22976 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 32783 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 16972 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 17226 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 28836 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 33046 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 102548 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 91780 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Фридрих Мерц
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Покровск
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 34633 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 41812 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 66099 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 70082 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 50988 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
ТикТок

BYD терпит крупнейшее падение квартальной прибыли за почти 5 лет

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Китайская компания BYD Co. зафиксировала падение квартальной прибыли на 33% по сравнению с прошлым годом, что является крупнейшим падением с 2020 года. Чистая прибыль составила 7,82 млрд юаней, а общий доход снизился на 3% до 194,98 млрд юаней.

BYD терпит крупнейшее падение квартальной прибыли за почти 5 лет

Компания BYD Co. зафиксировала падение квартальной прибыли на 33% по сравнению с прошлым годом. Снижение прибыли связано с усилением внутренней конкуренции в отрасли на китайском рынке. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Китайская компания BYD сообщила о падении квартальной прибыли.

Чистая прибыль за три месяца, закончившихся 30 сентября, упала на 33% по сравнению с предыдущим годом и составила 7,82 млрд юаней (1,1 млрд долларов), сообщила компания в четверг. BYD заявила, что общий доход снизился примерно на 3% до 194,98 млрд юаней, не достигнув прогнозируемых 216 млрд юаней

- передает Bloomberg. 

В целом речь идет о крупнейшем падении квартальной прибыли с 2020 года. 

Проблемы BYD связаны с жесткой конкуренцией на внутреннем рынке со стороны таких компаний, как Geely.

Сложности с выручкой для BYD впервые стали очевидными, когда компания сообщила о шокирующем падении прибыли на 30% во втором квартале этого года. С начала осени китайский автопроизводитель продолжал фиксировать снижение в своих финансовых показателях. На внутреннем рынке доля BYD упала до 14%, по данным сентября.

Валовая маржа автопроизводителя, хотя и росла во втором квартале этого года, однако в следующем периоде сократилась - с 21,9% до 17,6%.  

В целом, в третьем квартале, автопроизводитель из Шэньчжэня поставил 1,15 миллиона автомобилей на новых источниках энергии, включая полностью электрические модели и гибриды с подзарядкой. Это на 1,8% меньше, чем годом ранее.

Другой результат у конкурентов. Geely Automobile Holdings и Chongqing Changan Automobile Co. сообщили об увеличении продаж на 96% и 84% соответственно.

Замедление продаж BYD аналитики объясняют главным образом усилиями автопроизводителя по сокращению запасов перед выпуском моделей 2026 года.

Согласно предварительной записке, опубликованной Citigroup Inc., абсолютные и относительные показатели запасов автопроизводителя в сентябре снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

BYD, "освободившийся" от запасов, может снова быть популярным на рынке .. благодаря преимуществам в стоимости по сравнению с конкурентами

Экспортный состав компании значительно улучшится в первом квартале 2026 года, обещают аналитики.

Напомним

Китайские автопроизводители BYD и Chery увеличили продажи на 40% в 2024 году, тогда как Tesla тогда впервые столкнулась с годовым спадом.

США, Европа и Китай подтолкнули мировой бум электрокаров к рекордным максимумам15.10.25, 08:44 • 3036 просмотров

Игорь Тележников

ЭкономикаАвто
Техника
Энергетика
Тренд
Бренд
Электроэнергия
Bloomberg L.P.
Китай