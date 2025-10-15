Буданов розкрив справжні наміри путіна щодо гібридної агресії

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія розширюватиме гібридну агресію проти ЄС і НАТО, якщо не отримає рішучої відсічі. Він підкреслив, що мета Путіна — продовжувати і посилювати агресію, спрямовану на дестабілізацію внутрішньополітичних процесів.