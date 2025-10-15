Буданов розкрив справжні наміри путіна щодо гібридної агресії
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія розширюватиме гібридну агресію проти ЄС і НАТО, якщо не отримає рішучої відсічі. Він підкреслив, що мета Путіна — продовжувати і посилювати агресію, спрямовану на дестабілізацію внутрішньополітичних процесів.
росія продовжуватиме розширювати масштаби гібридної агресії проти держав Європейського Союзу та НАТО, якщо не отримає рішучої відсічі. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час виступу на зустрічі Київської асоціації військових аташе 14 жовтня, повідомляє УНН.
Деталі
Буданов наголосив, що Європа вже відчуває дію російської доктрини "гібридної війни", яка передбачає підривну діяльність, дестабілізацію внутрішньополітичних процесів і маніпулювання суспільною свідомістю.
Не маймо ілюзій. Справжні наміри путіна – продовжувати і посилювати агресію. Нині його мета – країни ЄС і НАТО, які кремль вважає головною загрозою своєму режиму. Якщо москву не зупинити, гібридна агресія лише поширюватиметься
Очільник ГУР подякував міжнародним партнерам за підтримку та підкреслив, що Україна готова ділитися власним досвідом протидії російській агресії для зміцнення глобальної безпеки.
Ми набули неоціненного досвіду у боротьбі з російською агресією у всіх її формах і готові передавати ці знання партнерам задля захисту їхніх національних інтересів
Під час заходу представники іноземних військових місій ушанували пам’ять загиблих українських розвідників хвилиною мовчання та поклали квіти до Меморіалу ГУР.
