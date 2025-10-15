Буданов розкрив справжні наміри путіна щодо гібридної агресії

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 11195 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 20384 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 20296 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 20704 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 18951 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17137 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 16762 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30451 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 30553 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13682 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.1м/с
59%
754мм
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили в низці областей15 жовтня, 05:19 • 27032 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 54605 перегляди
Аварійні відключення електроенергії охопили більше областей: деталі15 жовтня, 06:02 • 18100 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 30669 перегляди
Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Лисак - ЗМІ15 жовтня, 08:31 • 17153 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45 • 12918 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 30672 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30452 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 30553 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 54607 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Німеччина
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 59340 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 38454 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 40406 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 47743 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 51586 перегляди
Актуальне
The Guardian
Eurofighter Typhoon
NASAMS
IRIS-T
Безпілотний літальний апарат

Буданов розкрив справжні наміри путіна щодо гібридної агресії

Київ • УНН

 • 1752 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія розширюватиме гібридну агресію проти ЄС і НАТО, якщо не отримає рішучої відсічі. Він підкреслив, що мета Путіна — продовжувати і посилювати агресію, спрямовану на дестабілізацію внутрішньополітичних процесів.

Буданов розкрив справжні наміри путіна щодо гібридної агресії

росія продовжуватиме розширювати масштаби гібридної агресії проти держав Європейського Союзу та НАТО, якщо не отримає рішучої відсічі. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час виступу на зустрічі Київської асоціації військових аташе 14 жовтня, повідомляє УНН.

Деталі

Буданов наголосив, що Європа вже відчуває дію російської доктрини "гібридної війни", яка передбачає підривну діяльність, дестабілізацію внутрішньополітичних процесів і маніпулювання суспільною свідомістю.

Не маймо ілюзій. Справжні наміри путіна – продовжувати і посилювати агресію. Нині його мета – країни ЄС і НАТО, які кремль вважає головною загрозою своєму режиму. Якщо москву не зупинити, гібридна агресія лише поширюватиметься

– зазначив керівник української розвідки.

Чому українці довіряють Залужному і Буданову - блогер назвав причини01.10.25, 09:51 • 3294 перегляди

Очільник ГУР подякував міжнародним партнерам за підтримку та підкреслив, що Україна готова ділитися власним досвідом протидії російській агресії для зміцнення глобальної безпеки.

Ми набули неоціненного досвіду у боротьбі з російською агресією у всіх її формах і готові передавати ці знання партнерам задля захисту їхніх національних інтересів 

– додав Буданов.

Під час заходу представники іноземних військових місій ушанували пам’ять загиблих українських розвідників хвилиною мовчання та поклали квіти до Меморіалу ГУР.

Буданов вважає, що партнерство України та США - ключ до перемоги у війні - Newsmax25.08.25, 15:26 • 4040 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Блогери
НАТО
Європейський Союз
Кирило Буданов
Сполучені Штати Америки
Україна