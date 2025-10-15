Буданов раскрыл истинные намерения путина относительно гибридной агрессии
Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия будет расширять гибридную агрессию против ЕС и НАТО, если не получит решительного отпора. Он подчеркнул, что цель Путина — продолжать и усиливать агрессию, направленную на дестабилизацию внутриполитических процессов.
Россия продолжит расширять масштабы гибридной агрессии против государств Европейского Союза и НАТО, если не получит решительного отпора. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время выступления на встрече Киевской ассоциации военных атташе 14 октября, сообщает УНН.
Подробности
Буданов подчеркнул, что Европа уже ощущает действие российской доктрины "гибридной войны", которая предусматривает подрывную деятельность, дестабилизацию внутриполитических процессов и манипулирование общественным сознанием.
Не будем питать иллюзий. Истинные намерения Путина – продолжать и усиливать агрессию. Сейчас его цель – страны ЕС и НАТО, которые Кремль считает главной угрозой своему режиму. Если Москву не остановить, гибридная агрессия будет только распространяться
Глава ГУР поблагодарил международных партнеров за поддержку и подчеркнул, что Украина готова делиться собственным опытом противодействия российской агрессии для укрепления глобальной безопасности.
Мы приобрели бесценный опыт в борьбе с российской агрессией во всех ее формах и готовы передавать эти знания партнерам для защиты их национальных интересов
Во время мероприятия представители иностранных военных миссий почтили память погибших украинских разведчиков минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу ГУР.
