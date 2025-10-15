Буданов раскрыл истинные намерения путина относительно гибридной агрессии

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия будет расширять гибридную агрессию против ЕС и НАТО, если не получит решительного отпора. Он подчеркнул, что цель Путина — продолжать и усиливать агрессию, направленную на дестабилизацию внутриполитических процессов.