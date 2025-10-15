$41.750.14
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 19580 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 19755 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 20165 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 18517 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 16972 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 16654 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 30021 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 30137 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13668 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Буданов раскрыл истинные намерения путина относительно гибридной агрессии

Киев • УНН

 • 1560 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия будет расширять гибридную агрессию против ЕС и НАТО, если не получит решительного отпора. Он подчеркнул, что цель Путина — продолжать и усиливать агрессию, направленную на дестабилизацию внутриполитических процессов.

Буданов раскрыл истинные намерения путина относительно гибридной агрессии

Россия продолжит расширять масштабы гибридной агрессии против государств Европейского Союза и НАТО, если не получит решительного отпора. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время выступления на встрече Киевской ассоциации военных атташе 14 октября, сообщает УНН.

Подробности

Буданов подчеркнул, что Европа уже ощущает действие российской доктрины "гибридной войны", которая предусматривает подрывную деятельность, дестабилизацию внутриполитических процессов и манипулирование общественным сознанием.

Не будем питать иллюзий. Истинные намерения Путина – продолжать и усиливать агрессию. Сейчас его цель – страны ЕС и НАТО, которые Кремль считает главной угрозой своему режиму. Если Москву не остановить, гибридная агрессия будет только распространяться

– отметил руководитель украинской разведки.

Почему украинцы доверяют Залужному и Буданову - блогер назвал причины01.10.25, 09:51 • 3292 просмотра

Глава ГУР поблагодарил международных партнеров за поддержку и подчеркнул, что Украина готова делиться собственным опытом противодействия российской агрессии для укрепления глобальной безопасности.

Мы приобрели бесценный опыт в борьбе с российской агрессией во всех ее формах и готовы передавать эти знания партнерам для защиты их национальных интересов 

– добавил Буданов.

Во время мероприятия представители иностранных военных миссий почтили память погибших украинских разведчиков минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу ГУР.

Буданов считает, что партнерство Украины и США - ключ к победе в войне - Newsmax25.08.25, 15:26 • 4032 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Блогеры
НАТО
Европейский Союз
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Украина