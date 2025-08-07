Британія відмовляє українським біженцям у притулку, називаючи західні області безпечними - ВВС

З початку року Велика Британія почала масово відмовляти українцям у наданні постійного притулку. Міністерство внутрішніх справ країни у своїх рекомендаціях називає західні області України досить безпечними і на цій підставі відхиляє заявки, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Такі інструкції ще не означають, що українцям потрібно негайно залишити країну. Їхні візи можна продовжити на півтора роки. При цьому багато українців очікують на запрошення до Великої Британії за схемою Homes for Ukraine ("Будинки для України").

Британський уряд запустив цю схему у середині березня 2022 року на перший рік війни. Ця схема дозволяла українцям, які не мали жодних зв'язків із Британією, отримати запрошення від спонсорів — британських громадян, які були готові прийняти у своєму будинку тих, хто тікає від війни.

Українці, які прибули за цією схемою, на три роки отримували право працювати і вчитися, користуватися державною медициною, отримувати допомогу і щонайменше шість місяців жити у своїх спонсорів.

З моменту запуску схеми до березня 2025 року, коли було опубліковано останню статистику, до Британії приїхали близько 165 тисяч українців. Для перших з них трьохрічний термін закінчився наприкінці березня цього року — на той момент уряд відкрив UPE (Ukraine Permission Extension), тобто можливість безкоштовно продовжити дозвіл на проживання ще на 18 місяців.

З самого початку запуску схеми для українців британський уряд наголошував, що це тимчасовий захід, який дає можливість перечекати війну у безпечному місці.

Ми завжди ясно заявляли, що програми, пов'язані з Україною, не є способом переїзду до Великої Британії. Це відповідає бажанню українського уряду, якому необхідно, щоб його громадяни повернулися, щоб допомогти відновити країну, коли це стане безпечно - йдеться в офіційних документах.

Британія змінює підхідБританія все частіше відмовляє українським біженцям у можливості проживати на її території. Аргументується це там, що в нашій державі є відносно безпечні області, які придатні для нормального і повноцінного життя.

Ще в листопаді 2024 року британське МВС поправило міграційні правила відповідно до своєї початкової обіцянки, даної українцям: навіть якщо хтось проживе понад десять років за українською схемою, ця людина не зможе претендувати на посвідку на проживання.

Наприкінці січня 2025 року МВС випустило оновлену інформацію щодо ситуації в Україні — саме на цей документ спираються під час розгляду прохань про притулок.

У новій версії йдеться, що війна в основному зосереджена на сході України, і малоймовірно, що в західних областях країни заявник стикається з ризиком насильства.

Як правило, свобода пересування не обмежена на територіях, які контролює влада. Швидше за все, людина може переїхати до іншої частини країни, за межами основної зони конфлікту - йдеться у звіті.

Безпечними британці називають Київ, а також Чернівецьку, Закарпатську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську, Волинську та Львівську області.

Водночас юристи та правозахисники говорять про те, що позиція МВС Британії йде врозріз із думкою МЗС, яке офіційно рекомендує британським громадянам взагалі не відвідувати Україну — незалежно від регіону. Тут юристи бачать дисонанс між зовнішньополітичною оцінкою ризику та міграційною практикою.

Доповнення

У Німеччині фіксують помітне зменшення кількості заяв на отримання притулку. Це пов’язують із посиленням прикордонного контролю та поверненням мігрантів, які вже починали оформлювати притулок в інших країнах.