Британия отказывает украинским беженцам в убежище, называя западные области безопасными - ВВС

С начала года Великобритания начала массово отказывать украинцам в предоставлении постоянного убежища. Министерство внутренних дел страны в своих рекомендациях называет западные области Украины достаточно безопасными и на этом основании отклоняет заявки, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Такие инструкции еще не означают, что украинцам нужно немедленно покинуть страну. Их визы можно продлить на полтора года. При этом многие украинцы ожидают приглашения в Великобританию по схеме Homes for Ukraine («Дома для Украины»).

Британское правительство запустило эту схему в середине марта 2022 года на первый год войны. Эта схема позволяла украинцам, не имевшим никаких связей с Британией, получить приглашение от спонсоров — британских граждан, которые были готовы принять в своем доме тех, кто бежит от войны.

Украинцы, прибывшие по этой схеме, на три года получали право работать и учиться, пользоваться государственной медициной, получать помощь и по меньшей мере шесть месяцев жить у своих спонсоров.

С момента запуска схемы до марта 2025 года, когда была опубликована последняя статистика, в Британию приехали около 165 тысяч украинцев. Для первых из них трехлетний срок истек в конце марта этого года — на тот момент правительство открыло UPE (Ukraine Permission Extension), то есть возможность бесплатно продлить разрешение на проживание еще на 18 месяцев.

С самого начала запуска схемы для украинцев британское правительство подчеркивало, что это временная мера, которая дает возможность переждать войну в безопасном месте.

Мы всегда ясно заявляли, что программы, связанные с Украиной, не являются способом переезда в Великобританию. Это соответствует желанию украинского правительства, которому необходимо, чтобы его граждане вернулись, чтобы помочь восстановить страну, когда это станет безопасно - говорится в официальных документах.

Британия меняет подход. Британия все чаще отказывает украинским беженцам в возможности проживать на ее территории. Аргументируется это тем, что в нашем государстве есть относительно безопасные области, пригодные для нормальной и полноценной жизни.

Еще в ноябре 2024 года британское МВД поправило миграционные правила в соответствии со своим первоначальным обещанием, данным украинцам: даже если кто-то проживет более десяти лет по украинской схеме, этот человек не сможет претендовать на вид на жительство.

В конце января 2025 года МВД выпустило обновленную информацию о ситуации в Украине — именно на этот документ опираются при рассмотрении прошений об убежище.

В новой версии говорится, что война в основном сосредоточена на востоке Украины, и маловероятно, что в западных областях страны заявитель сталкивается с риском насилия.

Как правило, свобода передвижения не ограничена на территориях, которые контролирует власть. Скорее всего, человек может переехать в другую часть страны, за пределы основной зоны конфликта - говорится в отчете.

Безопасными британцы называют Киев, а также Черновицкую, Закарпатскую, Тернопольскую, Ровенскую, Ивано-Франковскую, Волынскую и Львовскую области.

В то же время юристы и правозащитники говорят о том, что позиция МВД Британии идет вразрез с мнением МИД, которое официально рекомендует британским гражданам вообще не посещать Украину — независимо от региона. Здесь юристы видят диссонанс между внешнеполитической оценкой риска и миграционной практикой.

