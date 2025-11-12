Британія надасть понад 17 млн доларів на відновлення енергетичного сектору України
Київ • УНН
Велика Британія виділить 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $17 мільйонів) на відновлення енергетичної інфраструктури України. Також країна заборонить обслуговування суден, що перевозять російський скраплений природний газ.
Велика Британія виділить 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $17 мільйонів) для допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури України та підтримки українців, що найбільше постраждали внаслідок ударів росії по енергооб'єктах. Про це йдеться на сайті британського уряду, УНН.
Велика Британія оголошує про нову підтримку для проведення життєво необхідних ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських бомбардувань, а також про перерозподіл гуманітарної допомоги для тих, хто найбільше постраждав від відсутності електроенергії, опалення та водопостачання цієї зими
Окрім цього, Британія оголосила про намір заборонити компаніям обслуговування та страхування морських суден, що перевозять скраплений природний газ із росії, спираючись на нещодавні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснефти" та "Лукойлу".
Цей захід значно скоротить російський експорт СПГ і безпосередньо перекриє доступ до провідних у світі морських послуг Великої Британії. Заборона буде вводитися поступово протягом 2026 року у співпраці з нашими європейськими партнерами
Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, коментуючи рішення британського уряду, наголосила, що очільник Кремля Володимир Путін намагається занурити Україну в темряву і холод напередодні зими.
"Безпека України – це наша безпека, і саме тому тут, на саміті G7, ми стоїмо разом як найближчі партнери, щоб просувати підтримку України та подолати виклики, перед якими сьогодні стоїть світ", - заявила вона.
