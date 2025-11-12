Британія надасть понад 17 млн доларів на відновлення енергетичного сектору України

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20597 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 49989 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46560 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 49883 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47753 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43788 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59721 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62881 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82365 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132005 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16117 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12441 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22492 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 5784 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 12688 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50590 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69421 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45730 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65145 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132006 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13087 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22916 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22540 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61785 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 61999 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Британія надасть понад 17 млн доларів на відновлення енергетичного сектору України

Київ • УНН

 • 2530 перегляди

Велика Британія виділить 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $17 мільйонів) на відновлення енергетичної інфраструктури України. Також країна заборонить обслуговування суден, що перевозять російський скраплений природний газ.

Британія надасть понад 17 млн доларів на відновлення енергетичного сектору України

Велика Британія виділить 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $17 мільйонів) для допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури України та підтримки українців, що найбільше постраждали внаслідок ударів росії по енергооб'єктах. Про це йдеться на сайті британського уряду, УНН.

Велика Британія оголошує про нову підтримку для проведення життєво необхідних ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських бомбардувань, а також про перерозподіл гуманітарної допомоги для тих, хто найбільше постраждав від відсутності електроенергії, опалення та водопостачання цієї зими

- йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Британія оголосила про намір заборонити компаніям обслуговування та страхування морських суден, що перевозять скраплений природний газ із росії, спираючись на нещодавні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснефти" та "Лукойлу".

Цей захід значно скоротить російський експорт СПГ і безпосередньо перекриє доступ до провідних у світі морських послуг Великої Британії. Заборона буде вводитися поступово протягом 2026 року у співпраці з нашими європейськими партнерами

- йдеться у заяві.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, коментуючи рішення британського уряду, наголосила, що очільник Кремля Володимир Путін намагається занурити Україну в темряву і холод напередодні зими.

"Безпека України – це наша безпека, і саме тому тут, на саміті G7, ми стоїмо разом як найближчі партнери, щоб просувати підтримку України та подолати виклики, перед якими сьогодні стоїть світ", - заявила вона.

Данія виділяє для України новий пакет військової допомоги: що він передбачає11.11.25, 22:48 • 4134 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Велика Британія
Україна