Великобритания предоставит более 17 млн долларов на восстановление энергетического сектора Украины
Киев • УНН
Великобритания выделит 13 миллионов фунтов стерлингов (более $17 миллионов) на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Также страна запретит обслуживание судов, перевозящих российский сжиженный природный газ.
Великобритания выделит 13 миллионов фунтов стерлингов (более $17 миллионов) для помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины и поддержки украинцев, наиболее пострадавших в результате ударов россии по энергообъектам. Об этом говорится на сайте британского правительства, УНН.
Великобритания объявляет о новой поддержке для проведения жизненно необходимых ремонтных работ в энергетическом секторе Украины в условиях российских бомбардировок, а также о перераспределении гуманитарной помощи для тех, кто больше всего пострадал от отсутствия электроэнергии, отопления и водоснабжения этой зимой
Кроме этого, Великобритания объявила о намерении запретить компаниям обслуживание и страхование морских судов, перевозящих сжиженный природный газ из россии, опираясь на недавние санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла".
Эта мера значительно сократит российский экспорт СПГ и непосредственно перекроет доступ к ведущим в мире морским услугам Великобритании. Запрет будет вводиться постепенно в течение 2026 года в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, комментируя решение британского правительства, подчеркнула, что глава Кремля Владимир Путин пытается погрузить Украину во тьму и холод накануне зимы.
"Безопасность Украины – это наша безопасность, и именно поэтому здесь, на саммите G7, мы стоим вместе как ближайшие партнеры, чтобы продвигать поддержку Украины и преодолеть вызовы, перед которыми сегодня стоит мир", - заявила она.
