Великобритания предоставит более 17 млн долларов на восстановление энергетического сектора Украины

Великобритания выделит 13 миллионов фунтов стерлингов (более $17 миллионов) для помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины и поддержки украинцев, наиболее пострадавших в результате ударов россии по энергообъектам. Об этом говорится на сайте британского правительства, УНН.

Великобритания объявляет о новой поддержке для проведения жизненно необходимых ремонтных работ в энергетическом секторе Украины в условиях российских бомбардировок, а также о перераспределении гуманитарной помощи для тех, кто больше всего пострадал от отсутствия электроэнергии, отопления и водоснабжения этой зимой