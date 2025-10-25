$41.900.00
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
03:58 • 11450 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°
24 жовтня, 17:15 • 27782 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
24 жовтня, 16:33 • 45944 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем'єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 35828 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 37838 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 31190 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 51494 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 27616 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру
24 жовтня, 12:13 • 20695 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
Боїв за добу побільшало, ворог активніший на Південно-Слобожанському напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1622 перегляди

За минулу добу на фронті відбувся 141 бій, що на 17% більше, ніж днем раніше, з найбільшою активністю на Покровському та Олександрівському напрямках. Ворог завдав два ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 141 керовану авіабомбу.

Боїв за добу побільшало, ворог активніший на Південно-Слобожанському напрямку: карта від Генштабу

141 бій стався на фронті минулої доби, що на 17% більше, ніж добою раніше, при цьому найбільше як і раніше на Покровському та Олександрівському напрямках, водночас ворог став більш активний на Південно-Слобожанському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 25 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 141 керовану авіабомбу. Окрім цього, здійснив 4534 обстріли, зокрема 74 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5707 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та артилерійський засіб противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили одну атаку загарбників. Також ворог завдав три авіаудари, застосувавши при цьому шість керованих авіабомб, та здійснив 181 обстріл, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне, Дробишеве та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив п’ять спроб прориву в районах Виїмки, Серебрянки та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Переїзного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну спробу ворожих підрозділів просунутись вперед в районі населеного пункту Охотниче.

Сили оборони відбили шість атак окупаційних військ на Оріхівському напрямку, поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Понад 900 солдатів та 359 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу25.10.25, 07:19 • 2622 перегляди

Юлія Шрамко

