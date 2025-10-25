Боев за сутки стало больше, враг стал активнее на Южно-Слобожанском направлении: карта от Генштаба

141 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, что на 17% больше, чем сутками ранее, при этом больше всего по-прежнему на Покровском и Александровском направлениях, в то же время враг стал более активен на Южно-Слобожанском направлении, сообщили в утренней сводке 25 октября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 141 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 4534 обстрела, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5707 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили одну атаку захватчиков. Также враг нанес три авиаудара, применив при этом шесть управляемых авиабомб, и совершил 181 обстрел, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное, Дробышево и Шандриголово.

На Славянском направлении враг совершил пять попыток прорыва в районах Выемки, Серебрянки и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Переездного.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Предтечино.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Удачное, Орехово и Дачное.

На Александровском направлении противник совершил 22 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филиа, Александроград, Сосновка, Новогригоровка, Вербовое, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну попытку вражеских подразделений продвинуться вперед в районе населенного пункта Охотничье.

Силы обороны отбили шесть атак оккупационных войск на Ореховском направлении, вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

