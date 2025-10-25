Более 900 солдат и 359 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

$41.900.14
48.550.18
ukenru
24 октября, 17:15 • 20898 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 38669 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 30273 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 34398 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 29340 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 46268 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 26791 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20397 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28570 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 79787 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
5.3м/с
88%
737мм
Популярные новости
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto24 октября, 20:05 • 14474 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ24 октября, 20:21 • 16180 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением24 октября, 22:33 • 15801 просмотра
Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg00:04 • 6322 просмотра
Киев подвергся вражеской атаке баллистическими ракетами в ночь на субботу: что известно01:06 • 12088 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 24591 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 46269 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 40397 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 40367 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 79788 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Кир Стармер
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Франция
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 16220 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 19506 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 31598 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 54681 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 37901 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление

Более 900 солдат и 359 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 910 просмотра

За сутки 24 октября российские войска потеряли 910 солдат и 359 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.25 достигли 1135990 человек.

Более 900 солдат и 359 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

За сутки 24 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 910 солдат и 359 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1135990 (+910) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11287 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23459 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 33987 (+15)
          • РСЗО ‒ 1526 (0)
            • средства ПВО ‒ 1230 (0)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 74185 (+359)
                    • крылатые ракеты ‒ 3880 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 65436 (+80)
                            • специальная техника ‒ 3981 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за сентябрь потери врага составили почти 29 тысяч военнослужащих. Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на всех направлениях.

                              "Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить РФ" - Зеленский после ряда встреч с лидерами стран ЕС23.10.25, 16:53 • 2498 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Александр Сырский
                              Украина