Блокування російськими військовими Покровська наразі немає - угруповання "Схід"

Угруповання військ "Схід" заперечило блокування російськими військовими Покровська на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ і пресслужба угрупування, пише УНН.

Блокування" ворогом наших Сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності. Окупаційна армія противника дійсно посилює тиск на Покровському напрямку, зокрема - в районі Покровсько-Мирноградської агломерації - йдеться в повідомленні

Військові зазначають, що в Покровську ситуація залишається складною і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто і намагаються переміщуватись та накопичуватись там.

У місті проводяться ударно-пошукові дії. Ці ворожі підрозділи та окремі піхотинці знищуються нашими воїнами. Нарощуються сили та засоби для пошуку і знищення противника, зокрема збільшується кількість засобів безпілотних систем - запевнили в Генштабі.

Військові додають, що водночас, логістика до міста ускладнена через ворожі FPV, проте не перервана. Використовуються різноманітні засоби протидії, захисту та підтримки логістичних шляхів. Сили оборони продовжують зачистку Покровська від російських загарбників.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську. Він зазначив, що ворожа піхота накопичується в міській забудові Покровська, і триває робота над посиленням стійкості оборони.