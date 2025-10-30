$42.080.01
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго
Масована атака БПЛА на росію 30 жовтня: уражено інфраструктуру, у москві затримали авіарейси
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
29 жовтня, 12:54 • 104012 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
Блокування російськими військовими Покровська наразі немає - угруповання "Схід"

Київ • УНН

 • 1040 перегляди

Генштаб ЗСУ та угруповання військ "Схід" спростовують блокування Покровська російськими військами, називаючи це пропагандою. Ситуація в місті залишається складною, з інфільтрацією ворожої піхоти та ударно-пошуковими діями українських сил.

Блокування російськими військовими Покровська наразі немає - угруповання "Схід"

Угруповання військ "Схід" заперечило блокування російськими військовими Покровська на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ і пресслужба угрупування, пише УНН.

Блокування" ворогом наших Сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності. Окупаційна армія противника дійсно посилює тиск на Покровському напрямку, зокрема - в районі Покровсько-Мирноградської агломерації

- йдеться в повідомленні

Військові зазначають, що в Покровську ситуація залишається складною і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто і намагаються переміщуватись та накопичуватись там.

У місті проводяться ударно-пошукові дії. Ці ворожі підрозділи та окремі піхотинці знищуються нашими воїнами. Нарощуються сили та засоби для пошуку і знищення противника, зокрема збільшується кількість засобів безпілотних систем

- запевнили в Генштабі.

Військові додають, що водночас, логістика до міста ускладнена через ворожі FPV, проте не перервана. Використовуються різноманітні засоби протидії, захисту та підтримки логістичних шляхів. Сили оборони продовжують зачистку Покровська від російських загарбників. 

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони в Покровську та Куп'янську. Він зазначив, що ворожа піхота накопичується в міській забудові Покровська, і триває робота над посиленням стійкості оборони.

Ольга Розгон

