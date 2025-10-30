Блокировки российскими военными Покровска пока нет - группировка "Восток"
Киев • УНН
Генштаб ВСУ и группировка войск "Восток" опровергают блокировку Покровска российскими войсками, называя это пропагандой. Ситуация в городе остается сложной, с инфильтрацией вражеской пехоты и ударно-поисковыми действиями украинских сил.
Группировка войск "Восток" опровергла блокирование российскими военными Покровска в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ и пресс-служба группировки, пишет УНН.
Блокирования" врагом наших Сил обороны в Покровске нет. Это лишь заявления российской пропаганды, которые не соответствуют действительности. Оккупационная армия противника действительно усиливает давление на Покровском направлении, в частности - в районе Покровско-Мирноградской агломерации
Военные отмечают, что в Покровске ситуация остается сложной и динамичной. Отдельные группы вражеской пехоты инфильтрируются в город и пытаются перемещаться и накапливаться там.
В городе проводятся ударно-поисковые действия. Эти вражеские подразделения и отдельные пехотинцы уничтожаются нашими воинами. Наращиваются силы и средства для поиска и уничтожения противника, в частности увеличивается количество средств беспилотных систем
Военные добавляют, что в то же время логистика в город усложнена из-за вражеских FPV, однако не прервана. Используются разнообразные средства противодействия, защиты и поддержки логистических путей. Силы обороны продолжают зачистку Покровска от российских захватчиков.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны в Покровске и Купянске. Он отметил, что вражеская пехота накапливается в городской застройке Покровска, и продолжается работа над усилением устойчивости обороны.