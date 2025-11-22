Блекаут охопив низку окупованих міст Донецької області після атаки БпЛА - ЗМІ
Київ • УНН
22 листопада низка міст на окупованих територіях Донецької області залишилася без світла. Моніторингові канали повідомляли про атаку БпЛА на Шахтарськ, а також є кадри з Старобешевого, де ймовірно, БпЛА влучили по енергетичних об'єктах.
У низці міст на тимчасово окупованих території Донецької області ввечері у суботу, 22 листопада, стався блекаут. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві паблики.
Деталі
До цього моніторингові канали писали про атаку БпЛА на Шахтарськ.
В окупованому Докучаєвську в "днр" зникло світло після, попередньо, прильоту по об'єкту енергопостачання. Який саме об'єкт під ударом – неясно
Також оприлюднені кадри зі Старобешевого, де ймовірно, БпЛА влупили по енергетичних об’єктах.
"Сьогодні дуже гарно пішло, і це лише те що потрапило на об’єктивний контроль", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
Напередодні Краматорськ та Дружківка у Донецькій області залишилися без світла через аварійну ситуацію.
