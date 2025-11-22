$42.150.00
48.520.00
ukenru
17:42 • 7124 перегляди
Блекаут охопив низку окупованих міст Донецької області після атаки БпЛА - ЗМІ

Київ • УНН

 44 перегляди

22 листопада низка міст на окупованих територіях Донецької області залишилася без світла. Моніторингові канали повідомляли про атаку БпЛА на Шахтарськ, а також є кадри з Старобешевого, де ймовірно, БпЛА влучили по енергетичних об'єктах.

Блекаут охопив низку окупованих міст Донецької області після атаки БпЛА - ЗМІ

У низці міст на тимчасово окупованих території Донецької області ввечері у суботу, 22 листопада, стався блекаут. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві паблики.

Деталі

До цього моніторингові канали писали про атаку БпЛА на Шахтарськ.

В окупованому Докучаєвську в "днр" зникло світло після, попередньо, прильоту по об'єкту енергопостачання. Який саме об'єкт під ударом – неясно

- йдеться в одному з повідомлень.

Також оприлюднені кадри зі Старобешевого, де ймовірно, БпЛА влупили по енергетичних об’єктах.

"Сьогодні дуже гарно пішло, і це лише те що потрапило на об’єктивний контроль", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Напередодні Краматорськ та Дружківка у Донецькій області залишилися без світла через аварійну ситуацію.

Вадим Хлюдзинський

