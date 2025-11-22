Блэкаут охватил ряд оккупированных городов Донецкой области после атаки БПЛА - СМИ

$42.150.00
48.520.00
ukenru
17:42 • 6960 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
16:36 • 13061 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29 • 12415 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
14:45 • 13730 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 15172 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41 • 13108 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 16033 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 18608 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 20963 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 27093 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.5м/с
91%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Республиканка Марджори Тейлор Грин объявила об отставке после конфликта с ТрампомVideo22 ноября, 09:57 • 6314 просмотра
В беларуси заявили, что лукашенко помиловал 31 украинца: детали22 ноября, 10:15 • 10097 просмотра
ВСК пыталась принудительно доставить в Верховную Раду руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова, который игнорирует все вызовы22 ноября, 10:56 • 9464 просмотра
В Женеве завтра состоится обсуждение мирного плана для Украины: кто присоединится14:55 • 9144 просмотра
Дрон ССО впервые сбил в воздухе российский вертолет Ми-8: впечатляющие кадрыVideo18:50 • 4562 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 51519 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 40896 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 47944 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 54581 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 52091 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом19:12 • 1620 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 18977 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 22794 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 51518 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 43377 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Хранитель
Фильм
Ми-8

Блэкаут охватил ряд оккупированных городов Донецкой области после атаки БПЛА - СМИ

Киев • УНН

 • 12 просмотра

22 ноября ряд городов на оккупированных территориях Донецкой области остался без света. Мониторинговые каналы сообщали об атаке БПЛА на Шахтерск, а также есть кадры из Старобешево, где, вероятно, БПЛА попали по энергетическим объектам.

Блэкаут охватил ряд оккупированных городов Донецкой области после атаки БПЛА - СМИ

В ряде городов на временно оккупированной территории Донецкой области вечером в субботу, 22 ноября, произошел блэкаут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

До этого мониторинговые каналы писали об атаке БПЛА на Шахтерск.

В оккупированном Докучаевске в "ДНР" пропал свет после, предварительно, прилета по объекту энергоснабжения. Какой именно объект под ударом – неясно

- говорится в одном из сообщений.

Также обнародованы кадры из Старобешево, где, вероятно, БПЛА попали по энергетическим объектам.

"Сегодня очень хорошо пошло, и это лишь то, что попало на объективный контроль", - говорится в сообщении.

Напомним

Накануне Краматорск и Дружковка в Донецкой области остались без света из-за аварийной ситуации.

Оккупированный Донецк и прилегающие районы погрузились в блэкаут после атаки дронов - СМИ17.11.25, 02:08 • 3424 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Дружковка
Донецкая область
Краматорск