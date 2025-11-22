Блэкаут охватил ряд оккупированных городов Донецкой области после атаки БПЛА - СМИ
Киев • УНН
22 ноября ряд городов на оккупированных территориях Донецкой области остался без света. Мониторинговые каналы сообщали об атаке БПЛА на Шахтерск, а также есть кадры из Старобешево, где, вероятно, БПЛА попали по энергетическим объектам.
В ряде городов на временно оккупированной территории Донецкой области вечером в субботу, 22 ноября, произошел блэкаут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
До этого мониторинговые каналы писали об атаке БПЛА на Шахтерск.
В оккупированном Докучаевске в "ДНР" пропал свет после, предварительно, прилета по объекту энергоснабжения. Какой именно объект под ударом – неясно
Также обнародованы кадры из Старобешево, где, вероятно, БПЛА попали по энергетическим объектам.
"Сегодня очень хорошо пошло, и это лишь то, что попало на объективный контроль", - говорится в сообщении.
Напомним
Накануне Краматорск и Дружковка в Донецкой области остались без света из-за аварийной ситуации.
Оккупированный Донецк и прилегающие районы погрузились в блэкаут после атаки дронов - СМИ17.11.25, 02:08 • 3424 просмотра