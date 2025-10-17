Білий дім показав офіційне фото зустрічі Трампа із Зеленським
Київ • УНН
Білий дім опублікував офіційне чорно-біле фото зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Трамп мав вилетіти до Флориди о 22:00 за Києвом, але офіційних повідомлень про його від'їзд не надходило.
Білий дім показав офіційне фото із п'ятничної зустрічі президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського, пише УНН.
Деталі
"Президент Трамп зустрівся з президентом Зеленським", - ідеться у повідомленні Білого дому у X у супроводі чорно-білого фото двох лідерів.
Згідно з попереднім планом, Трамп мав залишити Білий дім і вирушити до Флориди о 22 годині за Києвом. Утім, наразі офіційних повідомлень про його від'їзд не було.
