Reuters дізналося меню обіду Зеленського та Трампа в Білому домі: що подавали
Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Білому домі подавали курятину. Меню включало осінній зелений салат, смажене курча з хешем з батату та яблука Макінтош з карамельним шифоном.
Видання Reuters дізналося, що подавали на обід під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Білому домі у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"Президент США Дональд Трамп часто подавав яловичину гостям Білого дому на останніх обідах, але Президент України обідатиме курятиною", - пише видання.
Ось що було у меню, згідно з фотографією Reuters:
- закуска: Осінній зелений салат з хрусткими артишоками та лимонно-вершковою заправкою з фенхелем;
- основна страва: Смажене курча з хешем з батату, фрикасе зі стручкового горошку та айолі з руколою та розмарином;
- десерт: Яблука Макінтош та карамельний шифон з морозивом із клементинів та з ожиновим соусом.
