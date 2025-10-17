Reuters узнал меню обеда Зеленского и Трампа в Белом доме: что подавали
Киев • УНН
Во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме подавали курятину. Меню включало осенний зеленый салат, жареного цыпленка с хешем из батата и яблоки Макинтош с карамельным шифоном.
Издание Reuters узнало, что подавали на обед во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Президент США Дональд Трамп часто подавал говядину гостям Белого дома на последних обедах, но Президент Украины будет обедать курятиной", - пишет издание.
Вот что было в меню, согласно фотографии Reuters:
- закуска: Осенний зеленый салат с хрустящими артишоками и лимонно-сливочной заправкой с фенхелем;
- основное блюдо: Жареный цыпленок с хешем из батата, фрикасе из стручкового горошка и айоли с рукколой и розмарином;
- десерт: Яблоки Макинтош и карамельный шифон с мороженым из клементинов и с ежевичным соусом.
