19:15 • 1150 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
18:40 • 3438 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 5834 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17:56 • 8630 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17:29 • 11063 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 13985 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 17146 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 19597 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
17 октября, 12:25 • 13393 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
17 октября, 11:59 • 16509 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
Reuters узнал меню обеда Зеленского и Трампа в Белом доме: что подавали

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме подавали курятину. Меню включало осенний зеленый салат, жареного цыпленка с хешем из батата и яблоки Макинтош с карамельным шифоном.

Reuters узнал меню обеда Зеленского и Трампа в Белом доме: что подавали

Издание Reuters узнало, что подавали на обед во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Президент США Дональд Трамп часто подавал говядину гостям Белого дома на последних обедах, но Президент Украины будет обедать курятиной", - пишет издание.

Вот что было в меню, согласно фотографии Reuters:

  • закуска: Осенний зеленый салат с хрустящими артишоками и лимонно-сливочной заправкой с фенхелем;
    • основное блюдо: Жареный цыпленок с хешем из батата, фрикасе из стручкового горошка и айоли с рукколой и розмарином;
      • десерт: Яблоки Макинтош и карамельный шифон с мороженым из клементинов и с ежевичным соусом.

        Трамп заявил, что любит разрешать войны, и его волнует спасение жизней, а не Нобелевская премия17.10.25, 21:18 • 1200 просмотров

        Юлия Шрамко

