Белый дом показал официальное фото встречи Трампа с Зеленским
Киев • УНН
Белый дом опубликовал официальное черно-белое фото встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Трамп должен был вылететь во Флориду в 22:00 по Киеву, но официальных сообщений о его отъезде не поступало.
Белый дом показал официальное фото с пятничной встречи президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН.
Детали
"Президент Трамп встретился с президентом Зеленским", - говорится в сообщении Белого дома в X в сопровождении черно-белого фото двух лидеров.
Согласно предварительному плану, Трамп должен был покинуть Белый дом и отправиться во Флориду в 22 часа по Киеву. Впрочем, пока официальных сообщений о его отъезде не было.
