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Байден назвав загибель лідера Хезболли "мірою правосуддя"

Байден назвав загибель лідера Хезболли "мірою правосуддя"

Київ • УНН

 • 23110 перегляди

Президент США Джо Байден прокоментував загибель лідера Хезболли Хассана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару. Він назвав це "мірою правосуддя" та підтвердив підтримку права Ізраїлю на самооборону.

Президент США Джо Байден назвав загибель лідера Хезболли Хассана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту 27 вересня "мірою правосуддя". Про це йдеться в опублікованій на сайті Білого дому заяві, пише УНН.

Деталі

У заяві йдеться про те, що удар, унаслідок якого загинув Насралла, стався в ширшому контексті конфлікту, що почався з різанини, влаштованої ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Насралла ухвалив доленосне рішення об'єднатися з ХАМАС і відкрити, як він висловився, "північний фронт" проти Ізраїлю. Його смерть унаслідок ізраїльського авіаудару - міра справедливості для його численних жертв, включно з тисячами американців, ізраїльтян і мирних жителів Лівану

- ідеться в заяві.

Байден зазначив, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону проти Хезболли, ХАМАС, хуситів та інших підтримуваних Іраном терористичних угруповань.

Байден також зазначив, що розпорядився зміцнити збройні сили США, розміщені на Близькому Сході.

Водночас президент США наголосив, що метою Вашингтона залишається вирішення конфліктів як у Лівані, так і в секторі Гази дипломатичними методами.

В ООН Саудівська Аравія оголосила про міжнародний альянс для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав27.09.24, 16:32 • 13773 перегляди

Додамо

США визнали "Хезболлу" терористичною організацією, в ЄС такою визнали її воєнізоване крило. Насралла очолював організацію понад 30 років. 28 вересня Хезболла офіційно підтвердила його смерть.

Нагадаємо

Як повідомили в Армії оборони Ізраїлю, 27 вересня 2024 року лідер терористичної організації "Хезболла" та один з її засновників Хасан Насралла був ліквідований силами ЦАХАЛу разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту "Хезболли", та іншими командирами "Хезболли".

Під час ізраїльського удару по Бейруту також загинув іранський генерал Аббас Нілфорушан. Він був заступником командувача КВІР та керував оперативним командуванням, яке брало участь у військових операціях за кордоном.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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