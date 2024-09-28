Байден назвав загибель лідера Хезболли "мірою правосуддя"

Президент США Джо Байден назвав загибель лідера Хезболли Хассана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту 27 вересня "мірою правосуддя". Про це йдеться в опублікованій на сайті Білого дому заяві, пише УНН.

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У заяві йдеться про те, що удар, унаслідок якого загинув Насралла, стався в ширшому контексті конфлікту, що почався з різанини, влаштованої ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Насралла ухвалив доленосне рішення об'єднатися з ХАМАС і відкрити, як він висловився, "північний фронт" проти Ізраїлю. Його смерть унаслідок ізраїльського авіаудару - міра справедливості для його численних жертв, включно з тисячами американців, ізраїльтян і мирних жителів Лівану