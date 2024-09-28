Байден назвал гибель лидера Хезболлы "мерой правосудия"

Президент США Джо Байден назвал гибель лидера Хезболлы Хассана Насраллы в результате израильского авиаудара по Бейруту 27 сентября "мерой правосудия". Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении, пишет УНН.

Детали

В заявлении говорится о том, что удар, в результате которого погиб Насралла, произошел в более широком контексте конфликта, начавшегося с резни, устроенной ХАМАС 7 октября 2023 года.

Насралла принял судьбоносное решение объединиться с ХАМАС и открыть, как он выразился, "северный фронт" против Израиля. Его смерть в результате израильского авиаудара - мера справедливости для его многочисленных жертв, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана - говорится в заявлении.

Байден отметил, что США поддерживают право Израиля на самооборону против Хезболлы, ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических группировок.

Байден также отметил, что распорядился укрепить вооруженные силы США, размещенные на Ближнем Востоке.

В то же время президент США подчеркнул, что целью Вашингтона остается решение конфликтов как в Ливане, так и в секторе Газа дипломатическими методами.

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США признали Хезболлу террористической организацией, в ЕС таковой признали ее военизированное крыло. Насралла возглавлял организацию более 30 лет. 28 сентября Хезболла официально подтвердила его смерть.

Напомним,

Как сообщили в Армии обороны Израиля, 27 сентября 2024 года лидер террористической организации Хезболла и один из ее основателей Хасан Насралла был ликвидирован силами ЦАХАЛа вместе с Али Карки, командующим Южного фронта Хезболлы, и другими командирами Хезболлы.

Во время израильского удара по Бейруту также погиб иранский генерал Аббас Нилфорушан. Он был заместителем командующего КСИР и руководил оперативным командованием, которое участвовало в военных операциях за рубежом.

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