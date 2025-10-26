Артилеристи показали взяття в полон диверсанта, який мав проводити ворожі ДРГ у Костянтинівку
Київ • УНН
Артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу вперше взяли в полон диверсанта, який мав проводити російські ДРГ у Костянтинівку Донецької області. Це зірвало плани окупантів щодо накопичення сил у місті.
Артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу вперше взяли полоненого, він мав проводити російські диверсійно-розвідувальні групи у Костянтинівку (Донецька область). Про це військові повідомили в Telegram і оприлюднили відповідне відео, інформує УНН.
Деталі
На відео українські військові розповіли, що йшли шукати дрон, знайшли його, і на відстані близько кілометра від свого розташування побачили чоловіка в російській формі.
Полонений - не рядовий "мобік". Це Олег, ворожий ДРГ-шник, той, хто мав проводити російські групи в саме місто. Той, хто мав готувати ґрунт для вторгнення зсередини. Не вийшло. Його взяли - і разом з цим зірвали плани окупантів щодо накопичення їхніх сил у Костянтинівці. Іронія долі: артилерія, що зазвичай б’є здалеку, цього разу спрацювала з близької. Буквально
Нагадаємо
Бійці 33-ї окремої механізованої бригади показали, як ворог вкотре намагався прочавити смугу оборони у Володимирівці Донецької області.
Раніше Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" показало ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Лиманському напрямку.
Українські підрозділи відбили штурм на Лиманщині: знищено бронетехніку та до 20 окупантів – Третій корпус показав відео24.10.25, 18:37 • 4118 переглядiв