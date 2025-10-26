Артилеристи показали взяття в полон диверсанта, який мав проводити ворожі ДРГ у Костянтинівку

Артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу вперше взяли полоненого, він мав проводити російські диверсійно-розвідувальні групи у Костянтинівку (Донецька область). Про це військові повідомили в Telegram і оприлюднили відповідне відео, інформує УНН.

На відео українські військові розповіли, що йшли шукати дрон, знайшли його, і на відстані близько кілометра від свого розташування побачили чоловіка в російській формі.

Полонений - не рядовий "мобік". Це Олег, ворожий ДРГ-шник, той, хто мав проводити російські групи в саме місто. Той, хто мав готувати ґрунт для вторгнення зсередини. Не вийшло. Його взяли - і разом з цим зірвали плани окупантів щодо накопичення їхніх сил у Костянтинівці. Іронія долі: артилерія, що зазвичай б’є здалеку, цього разу спрацювала з близької. Буквально