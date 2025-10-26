Артиллеристы показали взятие в плен диверсанта, который должен был проводить вражеские ДРГ в Константиновку

Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода впервые взяли пленного, он должен был проводить российские диверсионно-разведывательные группы в Константиновку (Донецкая область). Об этом военные сообщили в Telegram и обнародовали соответствующее видео, информирует УНН.

На видео украинские военные рассказали, что шли искать дрон, нашли его, и на расстоянии около километра от своего расположения увидели мужчину в российской форме.

Пленный - не рядовой "мобик". Это Олег, вражеский ДРГ-шник, тот, кто должен был проводить российские группы в сам город. Тот, кто должен был готовить почву для вторжения изнутри. Не получилось. Его взяли - и вместе с этим сорвали планы оккупантов по накоплению их сил в Константиновке. Ирония судьбы: артиллерия, обычно бьющая издалека, на этот раз сработала с близкого. Буквально