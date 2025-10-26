Артиллеристы показали взятие в плен диверсанта, который должен был проводить вражеские ДРГ в Константиновку
Киев • УНН
Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода впервые взяли в плен диверсанта, который должен был проводить российские ДРГ в Константиновку Донецкой области. Это сорвало планы оккупантов по накоплению сил в городе.
Подробности
На видео украинские военные рассказали, что шли искать дрон, нашли его, и на расстоянии около километра от своего расположения увидели мужчину в российской форме.
Пленный - не рядовой "мобик". Это Олег, вражеский ДРГ-шник, тот, кто должен был проводить российские группы в сам город. Тот, кто должен был готовить почву для вторжения изнутри. Не получилось. Его взяли - и вместе с этим сорвали планы оккупантов по накоплению их сил в Константиновке. Ирония судьбы: артиллерия, обычно бьющая издалека, на этот раз сработала с близкого. Буквально
