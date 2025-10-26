$41.900.00
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 21589 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 29340 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 27320 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 38300 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 22696 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 19877 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°
24 октября, 17:15 • 33310 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"
24 октября, 16:33 • 49496 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 38231 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Артиллеристы показали взятие в плен диверсанта, который должен был проводить вражеские ДРГ в Константиновку

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода впервые взяли в плен диверсанта, который должен был проводить российские ДРГ в Константиновку Донецкой области. Это сорвало планы оккупантов по накоплению сил в городе.

Артиллеристы показали взятие в плен диверсанта, который должен был проводить вражеские ДРГ в Константиновку

Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода впервые взяли пленного, он должен был проводить российские диверсионно-разведывательные группы в Константиновку (Донецкая область). Об этом военные сообщили в Telegram и обнародовали соответствующее видео, информирует УНН.

Подробности

На видео украинские военные рассказали, что шли искать дрон, нашли его, и на расстоянии около километра от своего расположения увидели мужчину в российской форме.

Пленный - не рядовой "мобик". Это Олег, вражеский ДРГ-шник, тот, кто должен был проводить российские группы в сам город. Тот, кто должен был готовить почву для вторжения изнутри. Не получилось. Его взяли - и вместе с этим сорвали планы оккупантов по накоплению их сил в Константиновке. Ирония судьбы: артиллерия, обычно бьющая издалека, на этот раз сработала с близкого. Буквально

- говорится в подписи к видео.

Напомним

Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады показали, как враг в очередной раз пытался продавить полосу обороны во Владимировке Донецкой области.

Ранее Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" показала эффектное уничтожение оккупантов и вражеской техники на Лиманском направлении.

Вадим Хлюдзинский

