Добив HIMARS: українські військові відбили наступ ворога на Донеччині, окупанти застрягли у болоті

Бійці 33-ї окремої механізованої бригади показали, як ворог вкотре намагався прочавити смугу оборони у Володимирівці Донецької області. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що 5 броньованих одиниць викотилися з боку Новоторецька, проте три з них застрягли в болоті так, що десант вилазив прямо у воду. Бригадна артилерія накривала скупчення живої сили.

Від такої жирної цілі не відмовився навіть славнозвісний HIMARS, який навівся швидко та влучно - розповіли військові.

"Маємо такі результати продуктивної оборони:

3 одиниці втопилися

2 спільно із суміжними підрозділами знищили

Підтверджені втрати у техніці:

1 МТЛБ

1 мотоцикл

Підтверджені втрати у м'ясних одиницях:

4 - 200

2 - 300", - йдеться у підписі до відео.

