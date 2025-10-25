Добил HIMARS: украинские военные отбили наступление врага в Донецкой области, оккупанты застряли в болоте
Киев • УНН
Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады отбили наступление врага во Владимировке Донецкой области. Уничтожено 5 единиц бронетехники и подтверждены потери в живой силе.
Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады показали, как враг в очередной раз пытался продавить полосу обороны во Владимировке Донецкой области. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что 5 бронированных единиц выкатились со стороны Новоторецка, однако три из них застряли в болоте так, что десант вылезал прямо в воду. Бригадная артиллерия накрывала скопление живой силы.
От такой жирной цели не отказался даже знаменитый HIMARS, который навёлся быстро и точно
"Имеем такие результаты продуктивной обороны:
- 3 единицы утонули
- 2 совместно со смежными подразделениями уничтожили
Подтвержденные потери в технике:
- 1 МТЛБ
- 1 мотоцикл
Подтвержденные потери в мясных единицах:
- 4 - 200
- 2 - 300", - говорится в подписи к видео.
