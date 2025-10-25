Добил HIMARS: украинские военные отбили наступление врага в Донецкой области, оккупанты застряли в болоте

Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады показали, как враг в очередной раз пытался продавить полосу обороны во Владимировке Донецкой области. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что 5 бронированных единиц выкатились со стороны Новоторецка, однако три из них застряли в болоте так, что десант вылезал прямо в воду. Бригадная артиллерия накрывала скопление живой силы.

От такой жирной цели не отказался даже знаменитый HIMARS, который навёлся быстро и точно - рассказали военные.

"Имеем такие результаты продуктивной обороны:

3 единицы утонули

2 совместно со смежными подразделениями уничтожили

Подтвержденные потери в технике:

1 МТЛБ

1 мотоцикл

Подтвержденные потери в мясных единицах:

4 - 200

2 - 300", - говорится в подписи к видео.

