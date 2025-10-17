Українські військові ефектно знищили окупантів та ворожу техніку на Лиманському напрямку
Київ • УНН
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" ліквідувало ворожого солдата на мотоциклі та малу групу диверсантів на Лиманському напрямку. Також знищено вантажну "Буханку" окупантів.
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" показало ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Лиманському напрямку. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зокрема, військові ліквідували ворожого солдата, що пересувався на мотоциклі, та малої групи диверсантів.
Далі зустріли ворога у полі, який не встиг дійти до свого пункту. Ніхто не гарантував йому теплих обіймів - крім нас. А на десерт - грузова "Буханка" під металевим захистом. Хтось думав, що це захист. Ми думали інакше: трохи тепла і все загорілося. Теплими обіймами ми не обіймаємо - ми випалюємо загрозу
Нагадаємо
Третя штурмова бригада показала відео боїв на Харківщині, розвідники ліквідували російську ДРГ під Новоселівкою. Вони запобігли створенню плацдарму для наступу на Оскіл та перерізанню траси Ізюм–Слов’янськ.
ССО показали відео знищення позицій росіян в тилу та захоплення документів15.10.25, 13:34 • 3296 переглядiв