Украинские военные эффектно уничтожили оккупантов и вражескую технику на Лиманском направлении
Киев • УНН
Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" ликвидировала вражеского солдата на мотоцикле и малую группу диверсантов на Лиманском направлении. Также уничтожена грузовая "Буханка" оккупантов.
Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" показала эффектное уничтожение оккупантов и вражеской техники на Лиманском направлении. Об этом сообщает УНН.
Подробности
В частности, военные ликвидировали вражеского солдата, передвигавшегося на мотоцикле, и малую группу диверсантов.
Далее встретили врага в поле, который не успел дойти до своего пункта. Никто не гарантировал ему теплых объятий – кроме нас. А на десерт – грузовая "Буханка" под металлической защитой. Кто-то думал, что это защита. Мы думали иначе: немного тепла и все загорелось. Теплыми объятиями мы не обнимаем – мы выжигаем угрозу
Напомним
