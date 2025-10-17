Украинские военные эффектно уничтожили оккупантов и вражескую технику на Лиманском направлении

$41.760.01
48.530.29
ukenru
21:15 • 22057 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 24521 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 20556 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 24608 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 30228 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 41601 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 35058 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 44220 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 75121 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 23439 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Не двигалась, только дрожала: из-под завалов в Доброполье, после атаки РФ, спасатели вытащили собаку16 октября, 16:39 • 10195 просмотра
91-летняя Брижит Бардо госпитализирована в частную клинику в Тулоне - СМИPhoto16 октября, 17:40 • 8662 просмотра
Умер звезда сериала "Великолепный век": известны подробности16 октября, 18:32 • 6340 просмотра
Санду рассказала, что лично предложила бизнесмену, живущему в Украине, стать премьером Молдовы16 октября, 19:03 • 12377 просмотра
Иран вызвал польского дипломата из-за демонстрации "Шахеда" в британском парламенте23:02 • 5388 просмотра
публикации
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 41608 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 75125 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 45462 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 66794 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 78640 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Руслан Кравченко
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Венгрия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 38108 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 86504 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 63905 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 65731 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 70478 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Truth Social
Шахед-136

Украинские военные эффектно уничтожили оккупантов и вражескую технику на Лиманском направлении

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" ликвидировала вражеского солдата на мотоцикле и малую группу диверсантов на Лиманском направлении. Также уничтожена грузовая "Буханка" оккупантов.

Украинские военные эффектно уничтожили оккупантов и вражескую технику на Лиманском направлении

Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" показала эффектное уничтожение оккупантов и вражеской техники на Лиманском направлении. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В частности, военные ликвидировали вражеского солдата, передвигавшегося на мотоцикле, и малую группу диверсантов.

Далее встретили врага в поле, который не успел дойти до своего пункта. Никто не гарантировал ему теплых объятий – кроме нас. А на десерт – грузовая "Буханка" под металлической защитой. Кто-то думал, что это защита. Мы думали иначе: немного тепла и все загорелось. Теплыми объятиями мы не обнимаем – мы выжигаем угрозу

- говорится в подписи к видео.

Напомним

Третья штурмовая бригада показала видео боев на Харьковщине, разведчики ликвидировали российскую ДРГ под Новоселовкой. Они предотвратили создание плацдарма для наступления на Оскол и перерезание трассы Изюм–Славянск.

ССО показали видео уничтожения позиций россиян в тылу и захвата документов15.10.25, 13:34 • 3296 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Харьковская область