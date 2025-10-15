ССО показали видео уничтожения позиций россиян в тылу и захвата документов
Киев • УНН
Бойцы Сил специальных операций успешно провели разведку и уничтожили вражеские силы на Северо-Слобожанском направлении. Спецназовцы захватили документы и средства связи противника, после чего эвакуировались.
Воины Сил специальных операций провели успешную разведку на Северо-Слобожанском направлении, незаметно проникнув на подконтрольную врагу территорию и уничтожив вражеские силы. Об этом сообщили военные и опубликовали видео, пишет УНН.
Подробности
По данным ССО, после разведки дроном группа провела отработанные тренировками прямые действия: пулеметчик подавил огнем противника, марксмен точными выстрелами ликвидировал скрывавшихся врагов, а другая подгруппа нейтрализовала россиян в непосредственной близости.
Уничтожив вражескую пехоту, спецназовцы захватили документы и средства связи противника, после чего успешно эвакуировались. В подтверждение результата операции ССО опубликовали видео своих действий.
