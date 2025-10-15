ССО показали відео знищення позицій росіян в тилу та захоплення документів
Київ • УНН
Бійці Сил спеціальних операцій успішно провели розвідку та знищили ворожі сили на Північно-Слобожанському напрямку. Спецпризначенці захопили документи та засоби зв’язку противника, після чого евакуювалися.
Воїни Сил спеціальних операцій провели успішну розвідку на Північно-Слобожанському напрямку, непомітно проникнувши на підконтрольну ворогом територію та знищивши ворожі сили. Про це повідомили військові та опублікували відео, пише УНН.
Деталі
За даними ССО, після розвідки дроном група провела відпрацьовані тренуваннями прямі дії: кулеметник подавив вогнем противника, марксмен точними пострілами ліквідував ворогів, що ховалися, а інша підгрупа нейтралізувала росіян у безпосередній близькості.
Знищивши ворожу піхоту, спецпризначенці захопили документи та засоби зв’язку противника, після чого успішно евакуювалися. На підтвердження результату операції ССО опублікували відео своїх дій.
Сили оборони звільнили кілька населених пунктів у Дніпропетровській області - DeepState04.10.25, 21:20 • 8335 переглядiв