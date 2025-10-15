$41.750.14
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 4862 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 11340 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 11928 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 11666 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
08:03 • 14001 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 14560 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 23318 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 23661 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 13407 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
ССО показали відео знищення позицій росіян в тилу та захоплення документів

Київ • УНН

 • 1394 перегляди

Бійці Сил спеціальних операцій успішно провели розвідку та знищили ворожі сили на Північно-Слобожанському напрямку. Спецпризначенці захопили документи та засоби зв’язку противника, після чого евакуювалися.

ССО показали відео знищення позицій росіян в тилу та захоплення документів

Воїни Сил спеціальних операцій провели успішну розвідку на Північно-Слобожанському напрямку, непомітно проникнувши на підконтрольну ворогом територію та знищивши ворожі сили. Про це повідомили військові та опублікували відео, пише УНН.

Деталі

За даними ССО, після розвідки дроном група провела відпрацьовані тренуваннями прямі дії: кулеметник подавив вогнем противника, марксмен точними пострілами ліквідував ворогів, що ховалися, а інша підгрупа нейтралізувала росіян у безпосередній близькості.

Знищивши ворожу піхоту, спецпризначенці захопили документи та засоби зв’язку противника, після чого успішно евакуювалися. На підтвердження результату операції ССО опублікували відео своїх дій.

Сили оборони звільнили кілька населених пунктів у Дніпропетровській області - DeepState04.10.25, 21:20 • 8335 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Сили спеціальних операцій Збройних сил України