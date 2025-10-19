$41.640.00
Аналог Shahed із штучним інтелектом: США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км

Київ • УНН

 • 504 перегляди

Компанія Auterion успішно завершила програму Artemis, розробивши далекобійний ударний безпілотник з дальністю 1000 миль. Дрон, випробуваний в Україні, має систему візуального наведення для точних ударів без GPS.

Аналог Shahed із штучним інтелектом: США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км

Компанія Auterion, один зі світових лідерів у сфері програмного забезпечення для оборонних дронів, повідомила про успішне завершення програми Artemis, у межах якої створено далекобійний ударний безпілотник. Новий дрон, випробуваний в Україні, може долати до 1000 миль і має систему візуального наведення, що забезпечує точність ударів навіть без GPS. Про це інформує УНН з посиланням на Auterion.

Деталі

Програма Artemis базується на власних технологіях Auterion і стала ключовим кроком у розвитку автономних систем, які допомагають Україні у війні проти росії.

Система Artemis аналогічна безпілотнику Shahed, розробленому в Україні, а виробничі лінії будуються у США, Україні та Німеччині. Вона має дальність дії 1000 миль і може нести боєголовки вагою до 40 кг

- йдеться у дописі компанії.

Зазначається, що система використовує бортовий комп’ютер Skynode N компанії Auterion та систему візуальної навігації Auterion, що дозволяє дрону наводитися й уражати цілі навіть за збоїв супутникової навігації. Вбудована система наведення на кінцевому відрізку траєкторії забезпечує надзвичайно високу точність у фінальній стадії польоту.

Під час випробувань в Україні протестували польоти як із GPS, так і без нього, а також виконали кілька точних ударів по визначених об’єктах.

Auterion співпрацює з українськими виробниками для локального виробництва дронів, а також з партнерами у США та Європі для масштабування виробництва. Важливою складовою є передача бойового досвіду та технологій американським союзникам, що посилює обороноздатність регіону.

Генеральний директор компанії Лоренц Майєр зазначив, що "програмно керована автономія змінює підхід до стримування", а Artemis створено для швидкого розгортання і масового виробництва, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Після завершення програми Auterion переходить до серійного виробництва у США та Європі й продовжує розробку нових моделей ударних безпілотників. Відкрита архітектура системи дає змогу легко інтегрувати її в інші оборонні рішення.

Довідково

Auterion - міжнародна компанія зі штаб-квартирою в Арлінгтоні (США) та офісом у Мюнхені (Німеччина), що спеціалізується на розробці рішень для автономних оборонних платформ на базі штучного інтелекту.

Нагадаємо

АТ "Українська оборонна промисловість" та американська D&M Holding Company підписали угоду про створення спільного підприємства у США. Воно вироблятиме спеціальні хімічні речовини для боєприпасів, що використовуються Силами оборони України.

Може прискорити еволюцію війни: Україна створила унікальний безпілотний надводний корабель 07.10.25, 01:24 • 25251 перегляд

Віта Зеленецька

