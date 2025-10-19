Аналог Shahed с искусственным интеллектом: США и Украина создали беспилотник с дальностью полета до 1600 км

Компания Auterion, один из мировых лидеров в сфере программного обеспечения для оборонных дронов, сообщила об успешном завершении программы Artemis, в рамках которой создан дальнобойный ударный беспилотник. Новый дрон, испытанный в Украине, может преодолевать до 1000 миль и имеет систему визуального наведения, что обеспечивает точность ударов даже без GPS. Об этом информирует УНН со ссылкой на Auterion.

Детали

Программа Artemis базируется на собственных технологиях Auterion и стала ключевым шагом в развитии автономных систем, которые помогают Украине в войне против России.

Система Artemis аналогична беспилотнику Shahed, разработанному в Украине, а производственные линии строятся в США, Украине и Германии. Она имеет дальность действия 1000 миль и может нести боеголовки весом до 40 кг - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что система использует бортовой компьютер Skynode N компании Auterion и систему визуальной навигации Auterion, что позволяет дрону наводиться и поражать цели даже при сбоях спутниковой навигации. Встроенная система наведения на конечном отрезке траектории обеспечивает чрезвычайно высокую точность в финальной стадии полета.

Во время испытаний в Украине протестировали полеты как с GPS, так и без него, а также выполнили несколько точных ударов по определенным объектам.

Auterion сотрудничает с украинскими производителями для локального производства дронов, а также с партнерами в США и Европе для масштабирования производства. Важной составляющей является передача боевого опыта и технологий американским союзникам, что усиливает обороноспособность региона.

Генеральный директор компании Лоренц Майер отметил, что "программно управляемая автономия меняет подход к сдерживанию", а Artemis создан для быстрого развертывания и массового производства, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе.

После завершения программы Auterion переходит к серийному производству в США и Европе и продолжает разработку новых моделей ударных беспилотников. Открытая архитектура системы позволяет легко интегрировать ее в другие оборонные решения.

Справка

Auterion - международная компания со штаб-квартирой в Арлингтоне (США) и офисом в Мюнхене (Германия), специализирующаяся на разработке решений для автономных оборонных платформ на базе искусственного интеллекта.

Напомним

