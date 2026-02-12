АЕС працюють стабільно, понад 90% потужності вже відновлено після останніх ударів рф

Станом на сьогодні, українські атомні електростанції працюють у межах норм ядерної та радіаційної безпеки. Радіаційна обстановка на майданчиках АЕС залишається стабільною, незважаючи на атаки рф. Про це повідомив голова Держатомрегулювання та головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час пресбрифінгу, передає УНН.

Крім того, він зауважив, що після останнього удару росії по електричних підстанціях триває відновлення потужностей атомних електростанцій.

