АЕС працюють стабільно, понад 90% потужності вже відновлено після останніх ударів рф
Київ • УНН
Українські атомні електростанції працюють у межах норм ядерної та радіаційної безпеки. Радіаційна обстановка на майданчиках АЕС стабільна, потужність відновлено на понад 90%.
Станом на сьогодні, українські атомні електростанції працюють у межах норм ядерної та радіаційної безпеки. Радіаційна обстановка на майданчиках АЕС залишається стабільною, незважаючи на атаки рф. Про це повідомив голова Держатомрегулювання та головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час пресбрифінгу, передає УНН.
Деталі
Станом на сьогодні наші атомні електростанції працюють в межах норми правил з ядерної та радіаційної безпеки і радіаційна обстановка на майданчиках атомних електростанцій залишається в межах норми
Крім того, він зауважив, що після останнього удару росії по електричних підстанціях триває відновлення потужностей атомних електростанцій.
На сьогодні після останнього удару росії по електричним підстанціям, в нас відбувається відновлення потужності атомних електростанцій. Ще не зовсім повною мірою, але більше чим 90 відсотків вже відновлено потужність. Зараз енергоблоки АЕС працюють стабільно
Нагадаємо
Бойові дії і ворожі обстріли залишили без світла частину жителів трьох областей, після недавніх масованих атак рф на енергетику атомна генерація все ще частково розвантажена, в окремих регіонах аварійні відключення, повідомили у Міненерго.