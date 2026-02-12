$43.030.06
Ексклюзив
11:56
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
АЕС працюють стабільно, понад 90% потужності вже відновлено після останніх ударів рф

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Українські атомні електростанції працюють у межах норм ядерної та радіаційної безпеки. Радіаційна обстановка на майданчиках АЕС стабільна, потужність відновлено на понад 90%.

АЕС працюють стабільно, понад 90% потужності вже відновлено після останніх ударів рф

Станом на сьогодні, українські атомні електростанції працюють у межах норм ядерної та радіаційної безпеки. Радіаційна обстановка на майданчиках АЕС залишається стабільною, незважаючи на атаки рф. Про це повідомив голова Держатомрегулювання та головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час пресбрифінгу, передає УНН.

Деталі

Станом на сьогодні наші атомні електростанції працюють в межах норми правил з ядерної та радіаційної безпеки і радіаційна обстановка на майданчиках атомних електростанцій залишається в межах норми

- повідомив Олег Коріков.

Крім того, він зауважив, що після останнього удару росії по електричних підстанціях триває відновлення потужностей атомних електростанцій.

На сьогодні після останнього удару росії по електричним підстанціям, в нас відбувається відновлення потужності атомних електростанцій. Ще не зовсім повною мірою, але більше чим 90 відсотків вже відновлено потужність. Зараз енергоблоки АЕС працюють стабільно

- наголосив посадовець.

Нагадаємо

Бойові дії і ворожі обстріли залишили без світла частину жителів трьох областей, після недавніх масованих атак рф на енергетику атомна генерація все ще частково розвантажена, в окремих регіонах аварійні відключення, повідомили у Міненерго.

Алла Кіосак

