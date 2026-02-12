АЭС работают стабильно, более 90% мощности уже восстановлено после последних ударов рф

По состоянию на сегодня украинские атомные электростанции работают в пределах норм ядерной и радиационной безопасности. Радиационная обстановка на площадках АЭС остается стабильной, несмотря на атаки рф. Об этом сообщил глава Госатомрегулирования и главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков во время пресс-брифинга, передает УНН.

Детали

По состоянию на сегодня наши атомные электростанции работают в пределах нормы правил по ядерной и радиационной безопасности и радиационная обстановка на площадках атомных электростанций остается в пределах нормы - сообщил Олег Кориков.

Кроме того, он отметил, что после последнего удара россии по электрическим подстанциям продолжается восстановление мощностей атомных электростанций.

На сегодня после последнего удара россии по электрическим подстанциям, у нас происходит восстановление мощности атомных электростанций. Еще не совсем в полной мере, но более чем 90 процентов уже восстановлено мощности. Сейчас энергоблоки АЭС работают стабильно - подчеркнул чиновник.

Напомним

Боевые действия и вражеские обстрелы оставили без света часть жителей трех областей, после недавних массированных атак рф на энергетику атомная генерация все еще частично разгружена, в отдельных регионах аварийные отключения, сообщили в Минэнерго.