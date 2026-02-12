$43.030.06
Эксклюзив
11:56 • 4374 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 10510 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 14241 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 23496 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 69991 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 46991 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 57477 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45131 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 35388 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 30206 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

АЭС работают стабильно, более 90% мощности уже восстановлено после последних ударов рф

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Украинские атомные электростанции работают в пределах норм ядерной и радиационной безопасности. Радиационная обстановка на площадках АЭС стабильная, мощность восстановлена более чем на 90%.

АЭС работают стабильно, более 90% мощности уже восстановлено после последних ударов рф

По состоянию на сегодня украинские атомные электростанции работают в пределах норм ядерной и радиационной безопасности. Радиационная обстановка на площадках АЭС остается стабильной, несмотря на атаки рф. Об этом сообщил глава Госатомрегулирования и главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков во время пресс-брифинга, передает УНН.

Детали

По состоянию на сегодня наши атомные электростанции работают в пределах нормы правил по ядерной и радиационной безопасности и радиационная обстановка на площадках атомных электростанций остается в пределах нормы

- сообщил Олег Кориков.

Кроме того, он отметил, что после последнего удара россии по электрическим подстанциям продолжается восстановление мощностей атомных электростанций.

На сегодня после последнего удара россии по электрическим подстанциям, у нас происходит восстановление мощности атомных электростанций. Еще не совсем в полной мере, но более чем 90 процентов уже восстановлено мощности. Сейчас энергоблоки АЭС работают стабильно

- подчеркнул чиновник.

Напомним

Боевые действия и вражеские обстрелы оставили без света часть жителей трех областей, после недавних массированных атак рф на энергетику атомная генерация все еще частично разгружена, в отдельных регионах аварийные отключения, сообщили в Минэнерго.

Алла Киосак

