10:00 • 798 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 5184 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 17502 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 14632 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 12283 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 22760 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 14710 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 13750 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 23819 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40453 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
Ердоган пропонує поновити прямі переговори між Україною та рф у Стамбулі26 листопада, 02:02 • 10532 перегляди
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT26 листопада, 02:31 • 21098 перегляди
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД26 листопада, 03:33 • 20224 перегляди
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 19Photo26 листопада, 05:09 • 3582 перегляди
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась06:56 • 6738 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto08:59 • 17511 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
07:00 • 22763 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:21 • 44782 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
25 листопада, 10:00 • 53564 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 103713 перегляди
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 23373 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 58091 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 75919 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 76407 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 83278 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати

Київ • УНН

 • 802 перегляди

27 листопада в Україні очікується неоднорідна погода з різким контрастом температур. На заході буде найхолодніше (+2...+6°C), тоді як на півдні та в Криму температура сягне +12...+20°C.

27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати

Погода 27 листопада буде неоднорідною: у західних областях очікується найхолодніша температура, тоді як південь та Крим прогріються до весняних показників. У частині країни пройдуть невеликі дощі, а вже найближчими днями синоптики прогнозують похолодання. Повідомляє УНН з посиланням на синоптикиню Наталю Діденко.

Деталі

Найхолодніше завтра буде у західних областях – вдень температура становитиме лише +2…+6 градусів.

Найтепліше – на півдні, де очікується +12…+16 градусів, а в Криму повітря прогріється до +15…+20 градусів.

У північних областях буде досить тепло, +6…+11 градусів.

А на сході прогнозують +8…+12 градусів.

У центрі – +10…+13 градусів, але на Вінниччині прохолодніше: +5…+7 градусів.

Невеликі дощі очікуються на півночі та в центрі країни. На решті території опадів не прогнозують, однак буде переважно хмарно.

А також, у Києві 27 листопада можливий невеликий дощ. Вдень температура становитиме до +10 градусів.

"Надалі похолоднішає. Все по сезонному плану", - підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо

На Львівщині випало до пів метра снігу, прикордонники відділу "Смільниця" несуть службу. Вони радять туристам обирати перевірені маршрути та враховувати погодні умови.

Алла Кіосак

Київ