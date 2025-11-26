27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
27 листопада в Україні очікується неоднорідна погода з різким контрастом температур. На заході буде найхолодніше (+2...+6°C), тоді як на півдні та в Криму температура сягне +12...+20°C.
Погода 27 листопада буде неоднорідною: у західних областях очікується найхолодніша температура, тоді як південь та Крим прогріються до весняних показників. У частині країни пройдуть невеликі дощі, а вже найближчими днями синоптики прогнозують похолодання. Повідомляє УНН з посиланням на синоптикиню Наталю Діденко.
Деталі
Найхолодніше завтра буде у західних областях – вдень температура становитиме лише +2…+6 градусів.
Найтепліше – на півдні, де очікується +12…+16 градусів, а в Криму повітря прогріється до +15…+20 градусів.
У північних областях буде досить тепло, +6…+11 градусів.
А на сході прогнозують +8…+12 градусів.
У центрі – +10…+13 градусів, але на Вінниччині прохолодніше: +5…+7 градусів.
Невеликі дощі очікуються на півночі та в центрі країни. На решті території опадів не прогнозують, однак буде переважно хмарно.
А також, у Києві 27 листопада можливий невеликий дощ. Вдень температура становитиме до +10 градусів.
"Надалі похолоднішає. Все по сезонному плану", - підсумувала синоптикиня.
На Львівщині випало до пів метра снігу, прикордонники відділу "Смільниця" несуть службу. Вони радять туристам обирати перевірені маршрути та враховувати погодні умови.