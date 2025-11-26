27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать

Погода 27 ноября будет неоднородной: в западных областях ожидается самая холодная температура, тогда как юг и Крым прогреются до весенних показателей. В части страны пройдут небольшие дожди, а уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание. Сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Подробности

Холоднее всего завтра будет в западных областях – днем температура составит всего +2…+6 градусов.

Теплее всего – на юге, где ожидается +12…+16 градусов, а в Крыму воздух прогреется до +15…+20 градусов.

В северных областях будет достаточно тепло, +6…+11 градусов.

А на востоке прогнозируют +8…+12 градусов.

В центре – +10…+13 градусов, но в Винницкой области прохладнее: +5…+7 градусов.

Небольшие дожди ожидаются на севере и в центре страны. На остальной территории осадков не прогнозируют, однако будет преимущественно облачно.

А также, в Киеве 27 ноября возможен небольшой дождь. Днем температура составит до +10 градусов.

"В дальнейшем похолодает. Все по сезонному плану", - подытожила синоптик.

Напомним

Во Львовской области выпало до полуметра снега, пограничники отдела "Смильница" несут службу. Они советуют туристам выбирать проверенные маршруты и учитывать погодные условия.