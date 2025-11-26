$42.400.03
Эксклюзив
09:34 • 1928 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 11490 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 8748 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 8890 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00 • 18140 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 13488 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 12883 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 23579 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 40082 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 30500 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать

Киев • УНН

 • 200 просмотра

27 ноября в Украине ожидается неоднородная погода с резким контрастом температур. На западе будет холоднее всего (+2...+6°C), тогда как на юге и в Крыму температура достигнет +12...+20°C.

27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать

Погода 27 ноября будет неоднородной: в западных областях ожидается самая холодная температура, тогда как юг и Крым прогреются до весенних показателей. В части страны пройдут небольшие дожди, а уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание. Сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Подробности

Холоднее всего завтра будет в западных областях – днем температура составит всего +2…+6 градусов.

Теплее всего – на юге, где ожидается +12…+16 градусов, а в Крыму воздух прогреется до +15…+20 градусов.

В северных областях будет достаточно тепло, +6…+11 градусов.

А на востоке прогнозируют +8…+12 градусов.

В центре – +10…+13 градусов, но в Винницкой области прохладнее: +5…+7 градусов.

Небольшие дожди ожидаются на севере и в центре страны. На остальной территории осадков не прогнозируют, однако будет преимущественно облачно.

А также, в Киеве 27 ноября возможен небольшой дождь. Днем температура составит до +10 градусов.

"В дальнейшем похолодает. Все по сезонному плану", - подытожила синоптик.

Напомним

Во Львовской области выпало до полуметра снега, пограничники отдела "Смильница" несут службу. Они советуют туристам выбирать проверенные маршруты и учитывать погодные условия.

Алла Киосак

