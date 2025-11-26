27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
27 ноября в Украине ожидается неоднородная погода с резким контрастом температур. На западе будет холоднее всего (+2...+6°C), тогда как на юге и в Крыму температура достигнет +12...+20°C.
Погода 27 ноября будет неоднородной: в западных областях ожидается самая холодная температура, тогда как юг и Крым прогреются до весенних показателей. В части страны пройдут небольшие дожди, а уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание. Сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Холоднее всего завтра будет в западных областях – днем температура составит всего +2…+6 градусов.
Теплее всего – на юге, где ожидается +12…+16 градусов, а в Крыму воздух прогреется до +15…+20 градусов.
В северных областях будет достаточно тепло, +6…+11 градусов.
А на востоке прогнозируют +8…+12 градусов.
В центре – +10…+13 градусов, но в Винницкой области прохладнее: +5…+7 градусов.
Небольшие дожди ожидаются на севере и в центре страны. На остальной территории осадков не прогнозируют, однако будет преимущественно облачно.
А также, в Киеве 27 ноября возможен небольшой дождь. Днем температура составит до +10 градусов.
"В дальнейшем похолодает. Все по сезонному плану", - подытожила синоптик.
