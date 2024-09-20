20 вересня: Всесвітній день прибирання, День рису

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54285 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 101441 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 139571 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115945 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108273 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113371 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138397 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75087 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83564 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176619 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
82 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 25805 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34757 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28050 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26784 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 32304 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 139571 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138397 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176619 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515488 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595115 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5423 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 26784 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 28050 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34757 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58911 перегляди
Актуальне
20 вересня: Всесвітній день прибирання, День рису

20 вересня: Всесвітній день прибирання, День рису

Київ • УНН

 • 128551 перегляди

Вперше Всесвітній день прибирання був проведений у 2018 році, тоді його учасникам вдалося зібрати більше 80 тисяч тонн сміття у різних країнах світу. Цього року до Всесвітнього дня прибирання приєднаються не менше 100 мільйонів людей з 197 країн світу.

Сьогодні, 20 вересня, мільйони людей з різних куточків світу можуть долучитися до Всесвітнього дня прибирання, пише УНН.

Всесвітній день прибирання – це глобальна подія, що об’єднала навколо себе мешканців різних країн світу з метою прибирання планети від сміття. Мета акції – привернути увагу на проблему відходів, у тому числі сміття на воді.

Вперше Всесвітній день прибирання був проведений у 2018 році, тоді його учасникам вдалося зібрати більше 80 тисяч тонн сміття у різних країнах світу.

Гасло події в 2024 році – "Звільніть місце для життя". За інформацією організаторів, цього року до Всесвітнього дня прибирання приєднаються не менше 100 мільйонів людей з 197 країн світу.

20 вересня також відзначається Всесвітній день рису.

Батьківщиною рису є Китай. Декі вчені вважають, що вирощувати цю злакову культуру почали більше семи тисяч років тому.

Тривалий час про рис знали лише в Азії, його не вирощували Стародавньому Єгипті, про рис немає згадок у Біблії.

У VІІІ столітті рис до Європи вперше привезли арабські завойовники З Іспанії рис потрапив до Франції та Італії, де місцеві селяни навіть почали його вирощувати. Однак, через недотримання технології врожаї рису були дуже низькими. Рис, який привозили з Китаю, був достатньо дорогий і вважався делікатесом.

У ХVІІІ столітті торгові компанії почали завозити значні партії рису з європейських колоній, що призвело до знищення ціни на нього. Тоді ж селяни країн півдня Європи засвоїли технологію, і самі почали поступово вирощувати рис.

В Україні вирощувати рис у 30-х роках ХХ століття. До окупації росію Криму Україна майже на 70% забезпечувала внутрішню потребу у рисі.

На даний час українські фермери приблизно на 30% забезпечують потреби України в рисі. Більшу його частину Україна імпортує з країн Азії.

Для любителів страв з рису сьогодні є відповідне гастрономічне свято - Всесвітній день Паельї.

Паелья – традиційна іспанська страва, яку готують з рису, овочів, курятини та морепродуктів.

Найбільш масово День паельї відзначають у Валенсії, де на пристані для яхт збираються кухарі з багатьох країн світу і готують паелью за своїми авторськими рецептами, і змагаються за  Кубок Всесвітнього дня паельї.

Шанувальники вина сьогодні, у третю п’ятницю вересня, можуть відзначити Міжнародний день винограду Гренаш.

Гренаш - сорт червоного винограду, який був виведений на півді Іспанії в середині XVII століття. Це був один із перших сортів винограду, що потрапив до Австралії. З XIX століття сорт почав поширюватися територією Європи. Незважаючи на іспанське походження, зараз найбільші плантації гренашу знаходяться на території Франції.

З 2015 року за ініціативи ЮНЕСКО 20 вересня відзначається Міжнародний день студентського спорту.

Дату обрали на честь того, що саме 20 вересня 1924 року відбулися перші офіційні міжнародні змагання серед студентів. З роками вони набували популярності і у 1949 році була створена Міжнародна федерація студентського спорту.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті великомучеників Євстафія, його дружини Феопістії та їхніх синів Агапія і Феопіста.

За переказом, якось під час полювання Євстафій між рогами оленя побачив образ розіп’ятого Ісуса Христа. Чоловік сприйняв це як знак. Він прийняв християнство, охрестилися його дружина та діти.

У цей момент в житті Євстафія почалася чорна смуга: померли усі його слуги, домашня худоба, його покинули дружина та діти.

Але чоловік мужньо витримав усі випробування. Євстафій возз’єднався з родиною, став видатним воєначальником і при цьому не зрікся Ісуса.

Якось імператор Адріан влаштував пишне язичницьке свято і наказав Євстафію принести жертву язичницьким богам. Чоловік відмовився. Розлючений правитель наказав стратити Євстафія, його дружину та синів.

Іменини 20 вересня святкують Андрій, Євген, Олександр, Віталій.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
yuneskoЮНЕСКО
valensiiaВаленсія
avstraliiaАвстралія
frantsiiaФранція
italiiaІталія
ispaniiaІспанія
krymКрим
kytaiКитай
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24