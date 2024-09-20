20 вересня: Всесвітній день прибирання, День рису
Київ • УНН
Вперше Всесвітній день прибирання був проведений у 2018 році, тоді його учасникам вдалося зібрати більше 80 тисяч тонн сміття у різних країнах світу. Цього року до Всесвітнього дня прибирання приєднаються не менше 100 мільйонів людей з 197 країн світу.
Сьогодні, 20 вересня, мільйони людей з різних куточків світу можуть долучитися до Всесвітнього дня прибирання, пише УНН.
Всесвітній день прибирання – це глобальна подія, що об’єднала навколо себе мешканців різних країн світу з метою прибирання планети від сміття. Мета акції – привернути увагу на проблему відходів, у тому числі сміття на воді.
Вперше Всесвітній день прибирання був проведений у 2018 році, тоді його учасникам вдалося зібрати більше 80 тисяч тонн сміття у різних країнах світу.
Гасло події в 2024 році – "Звільніть місце для життя". За інформацією організаторів, цього року до Всесвітнього дня прибирання приєднаються не менше 100 мільйонів людей з 197 країн світу.
20 вересня також відзначається Всесвітній день рису.
Батьківщиною рису є Китай. Декі вчені вважають, що вирощувати цю злакову культуру почали більше семи тисяч років тому.
Тривалий час про рис знали лише в Азії, його не вирощували Стародавньому Єгипті, про рис немає згадок у Біблії.
У VІІІ столітті рис до Європи вперше привезли арабські завойовники З Іспанії рис потрапив до Франції та Італії, де місцеві селяни навіть почали його вирощувати. Однак, через недотримання технології врожаї рису були дуже низькими. Рис, який привозили з Китаю, був достатньо дорогий і вважався делікатесом.
У ХVІІІ столітті торгові компанії почали завозити значні партії рису з європейських колоній, що призвело до знищення ціни на нього. Тоді ж селяни країн півдня Європи засвоїли технологію, і самі почали поступово вирощувати рис.
В Україні вирощувати рис у 30-х роках ХХ століття. До окупації росію Криму Україна майже на 70% забезпечувала внутрішню потребу у рисі.
На даний час українські фермери приблизно на 30% забезпечують потреби України в рисі. Більшу його частину Україна імпортує з країн Азії.
Для любителів страв з рису сьогодні є відповідне гастрономічне свято - Всесвітній день Паельї.
Паелья – традиційна іспанська страва, яку готують з рису, овочів, курятини та морепродуктів.
Найбільш масово День паельї відзначають у Валенсії, де на пристані для яхт збираються кухарі з багатьох країн світу і готують паелью за своїми авторськими рецептами, і змагаються за Кубок Всесвітнього дня паельї.
Шанувальники вина сьогодні, у третю п’ятницю вересня, можуть відзначити Міжнародний день винограду Гренаш.
Гренаш - сорт червоного винограду, який був виведений на півді Іспанії в середині XVII століття. Це був один із перших сортів винограду, що потрапив до Австралії. З XIX століття сорт почав поширюватися територією Європи. Незважаючи на іспанське походження, зараз найбільші плантації гренашу знаходяться на території Франції.
З 2015 року за ініціативи ЮНЕСКО 20 вересня відзначається Міжнародний день студентського спорту.
Дату обрали на честь того, що саме 20 вересня 1924 року відбулися перші офіційні міжнародні змагання серед студентів. З роками вони набували популярності і у 1949 році була створена Міжнародна федерація студентського спорту.
За церковним календарем сьогодні день пам’яті великомучеників Євстафія, його дружини Феопістії та їхніх синів Агапія і Феопіста.
За переказом, якось під час полювання Євстафій між рогами оленя побачив образ розіп’ятого Ісуса Христа. Чоловік сприйняв це як знак. Він прийняв християнство, охрестилися його дружина та діти.
У цей момент в житті Євстафія почалася чорна смуга: померли усі його слуги, домашня худоба, його покинули дружина та діти.
Але чоловік мужньо витримав усі випробування. Євстафій возз’єднався з родиною, став видатним воєначальником і при цьому не зрікся Ісуса.
Якось імператор Адріан влаштував пишне язичницьке свято і наказав Євстафію принести жертву язичницьким богам. Чоловік відмовився. Розлючений правитель наказав стратити Євстафія, його дружину та синів.
Іменини 20 вересня святкують Андрій, Євген, Олександр, Віталій.