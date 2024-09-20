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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 03:03  •  8249 просмотра

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Впервые Всемирный день уборки был проведен в 2018 году, тогда его участникам удалось собрать более 80 тысяч тонн мусора в разных странах мира. В этом году ко Всемирному дню уборки присоединятся не менее 100 миллионов человек из 197 стран мира.

Сегодня, 20 сентября, миллионы людей из разных уголков мира могут присоединиться к Всемирному дню уборки, пишет УНН.

Всемирный день уборки - это глобальное событие, объединившее вокруг себя жителей разных стран мира с целью уборки планеты от мусора. Цель акции - привлечь внимание на проблему отходов, в том числе мусора на воде.

Впервые Всемирный день уборки был проведен в 2018 году, тогда его участникам удалось собрать более 80 тысяч тонн мусора в разных странах мира.

Лозунг события в 2024 году - «Освободите место для жизни». По информации организаторов, в этом году к Всемирному дню уборки присоединятся не менее 100 миллионов человек из 197 стран мира.

20 сентября также отмечается Всемирный день риса.

Родиной риса является Китай. Некоторые ученые считают, что выращивать эту злаковую культуру начали более семи тысяч лет назад.

Долгое время о рисе знали только в Азии, его не выращивали в Древнем Египте, о рисе нет упоминаний в Библии.

В ѴІІІ веке рис в Европу впервые привезли арабские завоеватели Из Испании рис попал во Францию и Италию, где местные крестьяне даже начали его выращивать. Однако, из-за несоблюдения технологии урожаи риса были очень низкими. Рис, который привозили из Китая, был достаточно дорогой и считался деликатесом.

В ХѴІІІ веке торговые компании начали завозить значительные партии риса из европейских колоний, что привело к уничтожению цены на него. Тогда же крестьяне стран юга Европы усвоили технологию, и сами начали постепенно выращивать рис.

В Украине выращивали рис в 30-х годах ХХ века. До оккупации Россией Крыма Украина почти на 70% обеспечивала внутреннюю потребность в рисе.

В настоящее время украинские фермеры примерно на 30% обеспечивают потребности Украины в рисе. Большую его часть Украина импортирует из стран Азии.

Для любителей блюд из риса сегодня есть соответствующий гастрономический праздник - Всемирный день Паэльи.

Паэлья - традиционное испанское блюдо, которое готовят из риса, овощей, курятины и морепродуктов.

Наиболее массово День паэльи отмечают в Валенсии, где на пристани для яхт собираются повара из многих стран мира и готовят паэлью по своим авторским рецептам, и соревнуются за  Кубок Всемирного дня паэльи.

Поклонники вина сегодня, в третью пятницу сентября, могут отметить Международный день винограда Гренаш.

Гренаш - сорт красного винограда, который был выведен на юге Испании в середине XVII века. Это был один из первых сортов винограда, попавший в Австралию. С XIX века сорт начал распространяться по территории Европы. Несмотря на испанское происхождение, сейчас самые большие плантации гренаша находятся на территории Франции.

С 2015 года по инициативе ЮНЕСКО 20 сентября отмечается Международный день студенческого спорта.

Дату выбрали в честь того, что именно 20 сентября 1924 года состоялись первые официальные международные соревнования среди студентов. С годами они приобретали популярность и в 1949 году была создана Международная федерация студенческого спорта.

По церковному календарю сегодня день памяти великомучеников Евстафия, его жены Феопистии и их сыновей Агапия и Феописта.

По преданию, однажды во время охоты Евстафий между рогами оленя увидел образ распятого Иисуса Христа. Мужчина воспринял это как знак. Он принял христианство, крестились его жена и дети.

В этот момент в жизни Евстафия началась черная полоса: умерли все его слуги, домашний скот, его покинули жена и дети.

Но мужчина мужественно выдержал все испытания. Евстафий воссоединился с семьей, стал выдающимся военачальником и при этом не отрекся от Иисуса.

Как-то император Адриан устроил пышный языческий праздник и приказал Евстафию принести жертву языческим богам. Мужчина отказался. Разъяренный правитель приказал казнить Евстафия, его жену и сыновей.

Именины 20 сентября празднуют Андрей, Евгений, Александр, Виталий.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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