19 жовтня в Україні запровадять погодинні відключення світла - Укренерго
Київ • УНН
У кількох областях 19 жовтня діятимуть обмеження для промисловості та погодинні відключення для всіх споживачів. Причина - наслідки російських атак.
У понеділок, 19 жовтня, у кількох областях України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомило "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Графіки відключення виглядатимуть наступним чином:
- 06:00 – 23:59 - графіки обмеження потужності для
промисловості;
- 06:00 – 23:59 - графіки погодинних відключень для
всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).
Причиною є наслідки нещодавніх масованих російських атак на українські енергооб’єкти.
Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватись. Українцям рекомендують стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго).
Нагадаємо
У Бучанському районі на Київщині запровадили екстрені відключення.