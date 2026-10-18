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Financial Times

19 жовтня в Україні запровадять погодинні відключення світла - Укренерго

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

У кількох областях 19 жовтня діятимуть обмеження для промисловості та погодинні відключення для всіх споживачів. Причина - наслідки російських атак.

19 жовтня в Україні запровадять погодинні відключення світла - Укренерго

У понеділок, 19 жовтня, у кількох областях України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомило "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Графіки відключення виглядатимуть наступним чином:

  • 06:00 – 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;
    • 06:00 – 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

      Причиною є наслідки нещодавніх масованих російських атак на українські енергооб’єкти.

      Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватись. Українцям рекомендують стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго).

      Нагадаємо

      У Бучанському районі на Київщині запровадили екстрені відключення.

      Євген Устименко

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