19 жовтня в Україні запровадять погодинні відключення світла - Укренерго

У понеділок, 19 жовтня, у кількох областях України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомило "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Графіки відключення виглядатимуть наступним чином:

06:00 – 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;

06:00 – 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

Причиною є наслідки нещодавніх масованих російських атак на українські енергооб’єкти.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватись. Українцям рекомендують стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго).

Нагадаємо

У Бучанському районі на Київщині запровадили екстрені відключення.